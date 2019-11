Były przywódca radziecki Michaił Gorbaczow ostrzega w wywiadzie dla BBC przed kolejną wojną światową. Jego zdaniem obecne napięcia między Rosją a Zachodem narażają świat na "kolosalne niebezpieczeństwo" z powodu zagrożenia bronią nuklearną.

Zdjęcie Michaił Gorbaczow /AP /East News

Michaił Gorbaczow na pytanie o relacje między Zachodem i Rosją odpowiedział, że nadal - podobnie jak w jego czasach - można o nich mówić w kategoriach wojny. - Już nie zimna, ale nadal wojna, którą można określić mianem chłodnej - mówił.

Ostatni przywódca ZSRR podkreślił, że "dopóki istnieje broń masowej zagłady, zwłaszcza broń atomowa, zagrożenie dla świata jest kolosalne".

Wezwał wszystkie kraje do zniszczenia broni jądrowej, aby "uratować siebie i naszą planetę". - Patrzcie co się dzieje, w różnych miejscach świata dochodzi do starć, padają strzały, wysyła się tam samoloty i statki. To nie jest sytuacja, jakiej chcemy - podkreślił Gorbaczow.

Obawy przed wznowieniem wyścigu zbrojeń nuklearnych wzrosły, odkąd w tym roku Stany Zjednoczone i Rosjanie wycofały się z traktatu o siłach nuklearnych o średnim zasięgu (INF), podpisanego przez Gorbaczowa i prezydenta USA Ronalda Reagana w 1987 roku.

Michaił Gorbaczow udzielił wywiadu z okazji zbliżającej się 30. rocznicy upadku muru berlińskiego. 9 listopada 1989 roku otwarta została granica między Berlinem Wschodnim i Zachodnim.