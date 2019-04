Miedwiediew: Istnieje szansa na poprawę stosunków Ukrainy z Rosją

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył w poniedziałek komentując wybory na Ukrainie, że istnieje szansa na poprawę stosunków tego kraju z Rosją. Ocenił, że wymaga to "pragmatycznego podejścia" uwzględniającego "realia polityczne" na wschodzie Ukrainy.

Zdjęcie Dmitrij Miedwiediew /Yuri Kadobnov /AFP

"Nie mam wątpliwości: nowy szef państwa będzie w odniesieniu do Rosji trzymać się retoryki, której używał w toku kampanii przedwyborczej. Będzie powtarzać znane formuły ideologiczne skierowane do różnych grup ludności (...). Jednocześnie są szanse na poprawę stosunków z naszym krajem" - głosi komentarz opublikowany na stronie premiera Rosji w mediach społecznościowych. Do poprawy stosunków - w ocenie Miedwiediewa - potrzebne jest "pragmatyczne i odpowiedzialne podejście, uwzględniające wszystkie istniejące na Ukrainie realia polityczne, w tym przede wszystkim sytuację na wschodzie kraju".

Szef rosyjskiego rządu oświadczył, że "nowym władzom ukraińskim należy przede wszystkim życzyć zdrowego rozsądku" i "rozumienia głębokiej wartości relacji pomiędzy narodami naszych krajów". Miedwiediew podkreślił, że "tylko na takiej podstawie można odradzać zniszczoną współpracę gospodarczą".

W komentarzu Miedwiediewa nie pojawia się nazwisko Wołodymyra Zełenskiego, zwycięzcy ukraińskich wyborów. Premier Rosji ocenił, że "wybory na Ukrainie się odbyły", a ich rezultat "pokazał wyraźne zapotrzebowanie na nowe podejście w rozwiązywaniu problemów Ukrainy".

Po przeliczeniu prawie 90 proc. głosów oddanych podczas niedzielnej drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie Zełenski - showman i komik telewizyjny, zdecydowanie prowadzi, mając ponad 73-procentowe poparcie. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który ubiegał się w wyborach o reelekcję, uzyskał niespełna 24,5 proc. głosów.



Z Moskwy Anna Wróbel