Międzynarodowa Grupa Kontaktowa ds. Wenezueli wyśle do tego kraju misję techniczną w celu dostarczenia pomocy humanitarnej. Grupa wezwała do przeprowadzenia tam "wolnych, transparentnych i wiarygodnych wyborów" tak szybko, jak to możliwe.

Zdjęcie Szefowej unijnej dyplomacji Federica Mogherini i urugwajski Minister Spraw Zagranicznych Rodolfo Nin Novoa /AFP/PABLO PORCIUNCULA /AFP

W stolicy Urugwaju Montevideo odbyło się pierwsze posiedzenie Międzynarodowej Grupy Kontaktowej krajów UE i Ameryki Łacińskiej w sprawie kryzysu w Wenezueli, z udziałem m.in. szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini.