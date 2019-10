Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. PAH: Specjalne pokazy filmów

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Polska Akcja Humanitarna zwraca w tym dniu szczególną uwagę na los uchodźców, których zdecydowana większość jest pozbawiona niezbędnych środków do życia.

Zdjęcie W ostatnich latach wielu uchodźców musiało uciekać z Syrii /Getty Images

Przypomnijmy, tylko w ciągu ostatniego tygodnia 160 tys. ludzi musiało opuścić swoje domy w związku z ofensywą wojskową w Syrii. Konieczność ucieczki w sytuacji konfliktu zbrojnego oznacza, że ludzie niejednokrotnie nie mają szansy na zabranie czegokolwiek więcej niż ubrań, które mają na sobie, a dobytek całego życia zostaje utracony. Północno-wschodnia Syria była dotychczas jednym z najspokojniejszych regionów, w którym osiedlili się ludzie zmuszeni już wcześniej uciekać przed wojną.



Teraz, ratując życie, tracą po raz kolejny z trudem wypracowane poczucie stabilizacji. W nowych miejscach, w obozach położonych z dala od miast, trudno im będzie znaleźć pracę, a dzieciom zapewnić dobrą edukację.

- Ocenia się, że od 70 do 90 proc. uchodźców na Bliskim Wschodzie żyje poniżej granicy ubóstwa – mówi Rafał Grzelewski z PAH. - Większość tych ludzi nie ma realnych perspektyw powrotu do domu i jednocześnie nie może wydostać się z błędnego koła biedy.

W tym roku Polska Akcja Humanitarna pragnie zwrócić uwagę na problem ubóstwa dotykający w szczególności uchodźców, których na całym świecie jest ponad 70 milionów.



W ramach kampanii No more bricks in the Wall PAH zaprasza na bezpłatne pokazy filmów dokumentalnych i spotkanie poświęcone tematyce migracyjnej. Pokazy filmowe odbędą się w Krakowie w Kinie Mikro (ul. Lea 5), w czwartek o godz. 18.00. Jako pierwszy zostanie wyświetlony niemiecko-włoski film "Iuventa" (reż. Michele Cinque). Po jego projekcji odbędzie się dyskusja, a następnie pokaz australijskiego filmu "Powrót" (Revenir) w reżyserii Davida Fedele i Kumut Imesha.