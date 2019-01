Trzej migranci, z zawodu rybacy, zostali nagrodzeni greckim obywatelstwem za uratowanie ludzi, którym groziło utonięcie w morzu po ucieczce z domów przed szalejącymi pożarami lasów.

Zdjęcie Potężne pożary w Grecji /Xinhua / eyevine/ /East News

Prezydent Grecji Prokopis Pawlopulos wręczył w środę w Atenach akty nadania obywatelstwa Ganiemu Xhece z Albanii i dwóm Egipcjanom: Emadowi El Chaimiemu i Mahmudowi Ibrahimowi Musie.

Wyciągnęli oni z morza pięć tonących osób i zabrali do najbliższego portu, gdy szalejący ogień dotarł do wybrzeży i zniszczył setki domów, zmuszając mieszkańców do ucieczki. Ludzie, którzy uciekali przed ogniem, rzucali się do wody. Wielu z nich utonęło.

Prezydent Pawlopulos powiedział, że ceremonia miała na celu "przekazanie przesłania Europie", aby przeciwdziałała populistycznym nastrojom antyimigracyjnym przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Ubiegłoroczne pożary, które nawiedziły Grecję pod koniec lipca, należały najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. Zginęło w nich ok. 100 osób, a rannych zostało kilkadziesiąt.