Minister obrony Rosji: 70 nowych jednostek i zgrupowań wojsk na zachodzie kraju

W Zachodnim Okręgu Wojskowym Rosji sformowano od 2016 roku ponad 70 jednostek i zgrupowań wojsk, w tym dwie dywizje i trzy brygady, armia otrzymała około pięciu tysięcy jednostek nowego i zmodernizowanego sprzętu - oświadczył we wtorek minister obrony Siergiej Szojgu.

Zdjęcie Władimir Putin i Siergiej Szojgu /AFP

Według niego "sytuacja na zachodnim kierunku strategicznym wymaga nieprzerwanego doskonalenia składu bojowego wojsk i systemu ich bazowania".

"Dobre" liczby

Reklama

Minister wyjaśnił, że dzięki dostawom sprzętu wyposażenie sił Zachodniego Okręgu Wojskowego w nowoczesne uzbrojenie sięgnęło 54 proc. wobec wcześniejszych 39 procent. Zapowiedział tworzenie niezbędnej infrastruktury na potrzeby utworzonych jednostek. 350 obiektów będzie wprowadzonych do eksploatacji do końca roku.

Szojgu poinformował, że od 2016 roku w Zachodnim Okręgu Wojskowym przeprowadzono ponad 350 niezapowiedzianych sprawdzianów gotowości wojsk i wykazały one gotowość tych sił "do wykonania wyznaczonych zadań".

Wskazał, że szczególne znaczenie ma przygotowanie regionalnego, wspólnego z Białorusią, zgrupowania wojsk. Strona rosyjska i białoruska rozpoczęły przygotowania do wspólnych manewrów Tarcza Sojuszu 2019 - poinformował.

Kwestia NATO

Szojgu oświadczył, że w Europie Wschodniej "trwa wzmacnianie kontyngentów NATO" i wzrosła liczebność żołnierzy sił Sojuszu. Dodał, że "niepokój budzi wciąganie w struktury NATO Finlandii i Szwecji".

Komentując porozumienie między tymi krajami a NATO, które - jak ocenił - umożliwi Sojuszowi dostęp do ich przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych, Szojgu powiedział, iż kroki te "prowadzą do zniszczenia obecnego systemu bezpieczeństwa światowego". Ocenił także, że te działania "budzą jeszcze większą nieufność" i - jak się wyraził - zmuszają Rosję do podjęcia kroków w odpowiedzi.

W maju w Waszyngtonie podpisana została przez ministrów obrony USA oraz Finlandii i Szwecji, dwóch krajów nienależących do NATO, trójstronna deklaracja dotycząca wspólnych ćwiczeń wojskowych.

Zachodni Okręg Wojskowy obejmuje regiony Rosji w jej zachodniej i północnej części, w tym Moskwę i Petersburg, a także graniczący z Polską obwód kaliningradzki.

O stworzeniu w tym okręgu nowych dywizji i brygad rosyjska armia informowała w listopadzie 2017 roku. Ogłoszono wówczas, że cztery dywizje i dwie brygady zostały sformowane w tym okręgu w ciągu ostatnich czterech lat.

Z Moskwy Anna Wróbel