Minister Szczerski rozmawiał z asystentem sekretarza stanu USA

Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP, spotkał się w środę w Waszyngtonie z asystentem sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Wessem Mitchellem. Głównym tematem rozmów była polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa.

Mitchell, odpowiedzialny za kształtowanie amerykańskiej polityki zagranicznej wobec 50 państw Europy i Azji oraz wobec takich organizacji międzynarodowych jak NATO i Unia Europejska, obok doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, był najwyższym rangą przedstawicielem administracji prezydenta Donalda Trumpa, z którym miał okazję rozmawiać prezydencki minister podczas wizyty w Waszyngtonie.

Rozmowy z Boltonem i Mitchellem koncentrowały się na staraniach o utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Były kontynuacją dialogu rozpoczętego podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Trumpem i, jak powiedział Szczerski, "służyły budowie konsensusu i pozytywnego klimatu wobec spodziewanej w przyszłym roku decyzji władz amerykańskich o rozmieszczeniu sił amerykańskich w Polsce".

"Myślę, że mogę powiedzieć, że ten klimat do tego, aby decydować w przyszłym roku o trwałej infrastrukturalnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, jest dobry i sprzyjający" - powiedział Szczerski polskim korespondentom.

"Jest to także wynik tego typu rozmów, jakie ja prowadziłem, prowadził minister (obrony Mariusz) Błaszczak i będą jeszcze prowadzone w najbliższych miesiącach, bo tę opinię trzeba tutaj wypracowywać" - dodał.

"Regionalny wymiar szalenie istotny"

Prezydencki minister wyraził nadzieję, że w Polsce trwała, wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce, nie tylko będzie miała charakter dwustronny polsko-amerykański, ale także będzie miała trwały wymiar regionalny i będzie miała wymiar sojuszniczy w ramach NATO.

"Taki ponad-dwustronny, regionalny wymiar amerykańskiej obecności w Polsce jest szalenie istotny (...) ponieważ zmieni architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie poprzez polsko-amerykańską decyzję, to jest niezwykle ważne; zmieniamy nie tylko status relacji polsko-amerykańskich, zmieniamy rolę Polski w regionie poprzez partnerstwo z Ameryką, poprzez stałą obecność amerykańskiej infrastruktury na terytorium Polski (...) - przekonywał minister.

"To jest dokładna realizacja tego, co zostało wyznaczone i postanowione przez prezydentów obu krajów we wrześniu bieżącego roku; tzn. dążymy do tego, aby w Polsce, po negocjacjach (...) ulokować w Polsce infrastrukturę, amerykańską, wojskową - która będzie miała charakter, jak powiedziałem, nie tylko traktujący polskie bezpieczeństwo, ale także będzie miała wymiar regionalny, sojuszniczy" - oświadczył Szczerski.

Obowiązek wizowy

Oprócz kwestii zwiększenia liczby żołnierzy USA trwale stacjonujących w Polsce Szczerski podczas spotkań w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i w Departamencie Stanu omawiał sprawę zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków podróżujących turystycznie do Stanów Zjednoczonych.

Szczerski wyraził nadzieję, że 2019 "może być w tej dziedzinie rokiem przełomowym, ponieważ po raz pierwszy mamy taką sytuację, że zarówno dzięki aktywności Polski, jak i poprawie sytuacji w Polsce, (...) jesteśmy bardzo bliscy zmieszczenia się w kryteriach formalnych (amerykańskiego programu bezwizowego - PAP)".

Szczerski w Waszyngtonie

Minister przed odlotem do Polski w środę wieczorem czasu miejscowego będzie rozmawiał się na Kapitolu z kongresmenami oraz z przedstawicielami amerykańskich ośrodków badawczych, w tym z prezesem Ośrodka Europejskich Analiz Politycznych (Center for European Policy Analysis - CEPA) Peterem Doranem.

Doran, który był gościem ministra Szczerskiego podczas obiadu wydanego w ambasadzie RP w Waszyngtonie w środę, wspólnie z Royem Wojcikiem, byłym amerykańskim attache wojskowym w Polsce, a obecnie dyrektorem regionalnego biura CEPA w Warszawie, jest autorem opracowania "Niedokończone dzieło" ("Unfinnished Business"), które ukazało się w ubiegłym tygodniu na portalu CEPA.

Szczerski spotkał się także z autorami podobnego opracowania przygotowanego przez ekspertów renomowanej pozarządowej organizacji Rada Atlantycka (The Atlantic Council), które będzie dyskutowane podczas spotkania tej organizacji w czwartek.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski