Monachium: Napięta atmosfera podczas konferencji światowych przywódców

Napięcie dyplomatyczne podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w związku z krytyką światowych przywódców wobec Chin. Rządowi w Pekinie zarzucono łamanie praw człowieka i "nikczemne działania" poprzez spółki telekomunikacyjne. Szef chińskiego MSZ Wang Yi zarzucił tymczasem Stanom Zjednoczonym "kłamstwo".

Zdjęcie Wang Yi (L) i Wolfgang Ischinger /PAP/EPA

Chiński rząd spotkała krytyka już we wczorajszym wystąpieniu otwierającym konferencję. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zarzucił Pekinowi "egoizm" i "łamanie praw człowieka" na potrzeby wzrostu gospodarczego.

W podobnym tonie wypowiadali się w Monachium również inni światowi przywódcy - do tego stopnia, że dziś rano szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger apelował do zgromadzonych o to, by "nie tylko krytykowali" Chiny.

Apelu tego nie posłuchał amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który niewiele później skrytykował politykę zagraniczną Chin i ich dążenie do tego, żeby zostać imperium.



Z kolei amerykański minister obrony Mark Esper, który na konferencji przemawiał bezpośrednio po Pompeo, oskarżył Pekin o "nikczemną strategię" z wykorzystaniem firmy Huawei. Przed tym gigantem telekomunikacyjnym ostrzegał też Pompeo.

Zaraz po Esperze głos zabrał szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. "Wszystkie te zarzuty wobec Chin są kłamstwami, nie są oparte na faktach" - powiedział. "Jeżeli jednak zamienimy temat kłamstwa z Chin na USA, to może te kłamstwa staną się faktami" - dodał.

"Źródłem wszystkich tych problemów i kwestii jest to, że USA nie chcą dostrzec szybkiego rozwoju i odnowy Chin, a jeszcze bardziej nie chcą zaakceptować sukcesu kraju socjalistycznego" - powiedział Wang.

Dodał, że Chiny mają prawo się rozwijać, a jeżeli Pekin i Waszyngton będą ze sobą współpracować, to zyska na tym cały świat. "Chiny są gotowe i mają nadzieję, że USA będą z nami współpracować" - oświadczył.

W Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w tym roku bierze udział wyjątkowo duża delegacja z krajów azjatyckich. Obecni są między innymi ministrowie spraw zagranicznych Chin, Japonii i Indii.