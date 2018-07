Morawiecki o przyjaznym układzie z Wielką Brytanią

Kryzys migracyjny pokazał, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej musi być silna, stabilna, szczelna i dobrze chroniona - zarówno krajów Europy Centralnej, jak i całej UE - oświadczył w Londynie premier Mateusz Morawiecki. W przyszłym roku miejscem kolejnego spotkania przywódców procesu berlińskiego będzie Poznań. - Optujemy za rozsądnym procesem negocjacji ws. brexitu; chcielibyśmy jak najbliższej współpracy z Wielką Brytanią w kwestiach finansowych, handlowych, ale i w obszarze bezpieczeństwa - dodał premier.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Londynie / ANDY RAIN /PAP/EPA

We wtorek po południu w Londynie odbyło się spotkanie przywódców krajów uczestniczących w procesie berlińskim, czyli w mechanizmie wspierania państw Bałkanów Zachodnich w ich integracji z UE.

Tegoroczny szczyt odbył się w Londynie, a poza Morawieckim wzięli w nim udział m.in. premier Wielkiej Brytanii Theresa May, kanclerz Niemiec Angela Merkel, kanclerz Austrii Sebastian Kurz, premier Macedonii Zoran Zaew, premier Kosowa Ramush Haradinaj, premier Czarnogóry Duszko Marković oraz premier Słowenii Miro Cerar.

Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z May oraz Merkel powiedział, że podczas spotkania rozmawiano o tym, w jaki sposób - "najbardziej efektywnie" - połączyć Bałkany Zachodnie z UE oraz o postępach w integracji.

"Ostatnie kryzysy, zwłaszcza kryzys migracyjny, kryzys uchodźców pokazał, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej musi być silna, stabilna, szczelna, dobrze chroniona. To jest w naszym najlepiej pojętym interesie - zarówno krajów Europy Centralnej ale i oczywiście całej Unii Europejskiej" - mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki przypomniał, że Polska w 2019 r. będzie krajem przewodniczącym procesowi integracji Bałkanów Zachodnich z Unią. Miejscem kolejnego spotkania przywódców krajów uczestniczących w procesie berlińskim będzie Poznań.

"Mamy też taką intencję, żeby się podzielić z naszymi przyjaciółmi z Bałkanów Zachodnich różnymi naszymi doświadczeniami z procesu akcesji, dochodzenia do Unii Europejskiej" - wskazał premier.

Szef rządu zaznaczył, że bardzo ważnym tematem jest również wymiana kulturalna oraz wymiana młodzieży. "Tak, żeby młodzi ludzie z Bałkanów Zachodnich mogli zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania krajów UE" - podkreślił Morawiecki. "My tymi doświadczeniami na pewno bardzo chętnie się podzielimy" - zadeklarował premier.

"Polskie doświadczenia będą ważne dla tych państw"

Jednym z problemów krajów Bałkanów Zachodnich są problemy związane z korupcją i przestępczością; polskie doświadczenia walki z korupcją będą bardzo ważne dla tych państw - powiedział we wtorek Morawiecki.

Na wspólnej konferencji prasowej z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, kanclerz Niemiec Angelą Merkel, szef polskiego rządu wskazywał, że wśród różnych problemów krajów Bałkanów Zachodnich są problemy związane z korupcją i przestępczością.

"W Polsce w latach 90. sytuacja wyglądała nie tak bardzo odmiennie od tej, którą dzisiaj sobie komentowaliśmy. Nasze doświadczenia walki z korupcją - gdzie Polska dzisiaj może się pochwalić ogromnymi osiągnięciami, jesteśmy na wysokich miejscach po tej właściwej stronie tęczy, tych rankingów antykorupcyjnych - myślę, że będzie (to) bardzo ważnym doświadczeniem dla krajów z Bałkanów Zachodnich" - wskazywał Morawiecki.

Zdaniem premiera, niezbędnym warunkiem rozwiązania problemów Bałkanów Zachodnich w realizacji "uzasadnionych europejskich ambicji" jest podjęcie dwustronnych kwestii politycznych. W tym kontekście szef rządu gratulował znalezienia kompromisu pomiędzy Grecją a Macedonią co do przyszłej nazwy Macedonii.

"Jako ostatni duży obszar, o którym dyskutowaliśmy, warto wspomnieć o rozwoju infrastruktury gazowej, energetycznej, drogowej, kolejowej. Z punktu widzenia Polski, inicjatywa, którą nazywamy Inicjatywą Trójmorza jest dobrym uzupełnieniem infrastruktury UE, żeby wymiar Północ-Południe dodatkowo dawał duży wkład do rozwoju gospodarczego całej Unii, w przyszłości, mam nadzieję, również ze zintegrowanymi Bałkanami Zachodnimi" - powiedział.

"Rozsądny proces negocjacji ws. brexitu"

"Optujemy za rozsądnym procesem negocjacji ws. brexitu; chcielibyśmy jak najbliższej współpracy z Wielką Brytanią w kwestiach finansowych, handlowych, ale i w obszarze bezpieczeństwa" - powiedział w Londynie premier Morawiecki.

We wtorek w Londynie odbyło się spotkanie przywódców krajów uczestniczących w procesie berlińskim, czyli w mechanizmie wspierania państw Bałkanów Zachodnich w ich integracji z UE. Następnie odbyła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, premier Wielkiej Brytanii Theresy May i kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Morawiecki był pytany na wspólnej konferencji z premier Wielkiej Brytanii Theresą May i kanclerz Niemiec Angelą Merkel o to, jak Polska ocenia obecny stan negocjacji brexitowych w kontekście zmian w rządzie brytyjskim i niedawnej propozycji przedstawionej przez premier May. "My jesteśmy usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o dotychczasowy przebieg negocjacji, one oczywiście nie są łatwe, dotyczą praw Polaków mieszkających tutaj na Wyspach, ale też rozliczeń finansowych i wielu takich tematów" - powiedział polski premier.

Jak dodał, "na tym etapie, na którym jesteśmy, osiągnęliśmy nasze cele i uważamy, że to, co się udało osiągnąć zarówno Wielkiej Brytanii, jak UE (...) jest na razie dobrym osiągnięciem".

Zaznaczył, że wiadomo "o rozmaitych napięciach na styku polityki handlowej i w obszarze bezpieczeństwa". "I to jest główna stawka tego ostatniego, ale bardzo ważnego etapu negocjacji z Wielką Brytanią w kontekście Brexitu" - dodał.

"Polska opowiada się za jak najbardziej przyjaznym układem z Wielką Brytanią w tym duchu, by z jednej strony zachowane były wszelkie reguły w zakresie finansowania, praw osób tutaj mieszkających, na Wyspach" - oświadczył premier. Z drugiej strony - dodał - "uważamy, że stałoby się niedobrze i byłaby to krzywda zarówno dla Wielkiej Brytanii i dla UE, gdyby nastąpiło jakieś bardzo gwałtowne, nieuporządkowane rozejście się Wielkiej Brytanii i UE".

"Dlatego optujemy za rozsądnym procesem negocjacji (ws. brexitu); chcielibyśmy jak najbliższej współpracować z Wielką Brytanią zarówno na polu gospodarczym, inwestycyjnym, handlowym, ale i w obszarze bezpieczeństwa" - oświadczył premier Morawiecki.