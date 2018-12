"Były prezydent USA George H.W. Bush pozostanie w pamięci Polaków jako przywódca wolnego świata, do którego Polska powróciła przed 30 laty" - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki, oddając hołd zmarłemu w piątek politykowi.

"Pamiętam prezydenturę George'a H.W. Busha jako czas, w którym Polska odrzuciła komunistyczną władzę. W tamtych mrocznych czasach Stany Zjednoczone inspirowały nas do podążania do wolności i demokracji. Prezydent Bush pozostaje w naszej pamięci jako przywódca wolnego świata, do którego powróciliśmy przed trzema dekadami" - czytamy na Twitterze szefa polskiego rządu.

W środę w Waszyngtonie odbywają się państwowe uroczystości pogrzebowe George'a H.W. Busha. W nabożeństwie żałobnym w Katedrze Narodowej uczestniczą prezydent USA Donald Trump z małżonką, przedstawiciele rządów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego polityka, a także prezydent Andrzej Duda i były prezydent Lech Wałęsa.

George Herbert Walker Bush, 41. prezydent USA (1989-1993), a wcześniej wiceprezydent w administracji Ronalda Reagana, zmarł w piątek wieczorem w wieku 94 lat.

Na znak szacunku wobec zmarłego przywódcy Trump ogłosił środę dniem żałoby narodowej.