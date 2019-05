Polacy są przekonanymi Europejczykami i wierzą, że silna Europa jest naszym wspólnym interesem - pisze premier Mateusz Morawiecki w dzienniku "L'Opinion", który trafi 3 maja do kiosków w całej Francji.

"Polacy są przekonanymi Europejczykami i wierzą, że silna Europa jest naszym wspólnym interesem. Silna i demokratyczna Europa będzie jednak niemożliwa bez silnych ekonomicznie państw narodowych. To polska lekcja z 15-lecia w Unii Europejskiej" - przekonuje premier.

Morawiecki podkreśla w tekście, że "gdy pomyślimy o problemach roku 2019, widzimy, jak mocno zmieniła się Unia w ciągu piętnastu lat. Kryzys, euro, migracja i brexit pokazują, że projekt europejski musi zostać wymyślony na nowo, by mógł być atrakcyjny dla Europejczyków. Polska jest dowodem, że wspólna Europa ma sens".

"Wszystko Co Najważniejsze"

W weekend 3 maja we wszystkich kioskach w całej Francji wraz z dziennikiem "L'Opinion" ukazują się teksty polskiego miesięcznika opinii "Wszystko Co Najważniejsze".

"Opowiadamy o Polsce najlepszymi piórami polskich naukowców, intelektualistów, filozofów, liderów opinii, polityków. Łamiemy stereotypy i pokazujemy Polskę ostatnich 250 lat, próbujemy oddać ducha narodu, pokazać czym dla nas są wolność, demokracja, solidarność" - opisuje projekt Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów wydającego miesięcznik "Wszystko Co Najważniejsze".

Okazją do publikacji jest rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja, 15-lecie Polski w Unii Europejskiej i 20-lecie Polski w NATO. "Trudniej krytykować Polskę, jeśli pokażemy jakie wartości nam przyświecają. O tym, że Polska uchwaliła pierwszy w Europie akt demokratyczny mało kto już we Francji pamięta, także o tym jak zmieniała się Polska w ostatnich 20 latach warto mówić pokazując nasz wspólny sukces" - wyjaśnia Michał Kłosowski z "Wszystko Co Najważniejsze".

Inni autorzy

W wydaniu na Francję 3-5 maja w dzienniku "L'Opinion" znajdą się także teksty i analizy Prof. Zdzisława Krasnodębskiego, Prof. Wojciecha Roszkowskiego, Prof. Michała Kleibera, Prof. Aleksandra Surdeja, Prof. Arkadego Rzegockiego, Prof. Cyrille Breta, Konrada Szymańskiego, Jana Rokity, Marcina Krupy, Jerzego Kwiecińskiego, Tomasza Młynarskiego i Eryka Mistewicza.

Dziennik "L'Opinion ostatnio został uhonorowany, jako najbardziej wpływowy tytuł prasy codziennej we Francji XX Grand Prix des Medias CB News. Tytuł z silną linią wydawniczą (liberalną, pro-biznesową i pro-europejską) rozwija się we współpracy z amerykańskim dziennikiem Wall Street Journal, a w Polsce z miesięcznikiem "Wszystko Co Najważniejsze". Redaktorem naczelnym jest Nicolas Beytout.

Wydanie "L'Opinion" o Polsce

Miesięcznik "Wszystko Co Najważniejsze", którego redaktorem naczelnym jest prof. Michał Kleiber, wydawane jest przez Instytut Nowych Mediów. Popularyzuje analizy światowych i polskich intelektualistów, strategów, liderów opinii, promuje debatę publiczną.

Wydanie "L'Opinion" o Polsce jest wspólnym projektem Instytutu Nowych Mediów i Polskiej Fundacji Narodowej.