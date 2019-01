Tegoroczne forum ekonomiczne poświęcone jest m.in. tematyce globalizacji, jak poszczególne państwa powinny się najlepiej odnaleźć w nowych realiach świata; ważne, żebyśmy byli częścią najlepszych z możliwych rozwiązań - mówił w Davos premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /PAP/EPA

Szef polskiego rządu, który bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos, mówił polskim dziennikarzom, że w trakcie wizyty odbył wiele spotkań zarówno politycznych, jak i gospodarczych oraz związanych z nowymi inwestycjami w Polsce.



"Warto podkreślić, że całe to tegoroczne forum poświęcone jest tematyce m.in. globalizacji, tematyce, w jaki sposób poszczególne państwa powinny się w najlepszy sposób odnaleźć w nowych realiach świata, świata, który jest coraz bardziej światem multilateralnym, światem wielobiegunowym i ważne jest, żebyśmy byli częścią najlepszych z możliwych rozwiązań" - mówił premier.

"Oczywiście również dyskutowaliśmy o tych rozwiązaniach przyszłości, rozwiązaniach podatkowych, gospodarczych, finansowych, politycznych z szefami różnych międzynarodowych instytucji, tak jak to miało dzisiaj miejsce" - dodał.

Morawiecki poinformował, że w trakcie Forum spotkał się m.in. z prezesem Apple'a oraz przedstawicielami firmy AT&T Communications. "To są wszystkie kontakty, które przekładają się na inwestycje w Polsce" - zwracał uwagę.

Premier podkreślił, że jednym z podstawowych tematów w Davos było pogodzenie m.in. zapewnienia solidarności społecznej, realizacji aspiracji obywateli ze zmniejszaniem m.in. długu publicznego.

Sprawiedliwy system podatkowy

Morawiecki zaznaczył, że poruszał także w swoich rozmowach kwestię sprawiedliwego systemu podatkowego. "To jest to, o czym ja dziesiątki razy mówiłem na forach międzynarodowych od Londynu po Nowy Jork i oczywiście w Polsce, a mianowicie raje podatkowe i unikanie podatków jako coś absolutnie nagannego" - mówił szef rządu.

"To jest ten tzw. słoń w pokoju, tzn. wszyscy dyskutują o lepszym systemie, o wydatkach, które są potrzebne na cele społeczne, a tutaj największe korporacje międzynarodowe i najbogatsi ludzie unikają uczciwego płacenia podatków. To się odbywa zazwyczaj w sposób zgodny z prawem, ale niezgodny z poczuciem sprawiedliwości społecznej" - dodał szef polskiego rządu.

Morawiecki ocenił też, że coraz więcej osób na świecie podnosi kwestię sprawiedliwego systemu podatkowego, w tym opodatkowania największych korporacji.

Premier poinformował, że w trakcie Forum rozmawiał również m.in. o polskich inwestycjach infrastrukturalnych, a także o programie "Czyste powietrze". "Cieszę się, że ten sukces gospodarczy Polski jest doceniony i że doceniony jest ten charakterystyczny rys naszej polityki gospodarczej, który się wiąże z solidarnością" - stwierdził szef rządu.

Spotkania Morawieckiego

Szef polskiego rządu przybył na Forum Ekonomiczne w Davos w środę. Spotkał się w tym dniu z szefową VISA Europe Charlotte Hogg oraz wiceprezesem AT&T Communications Karimem Antonio Lesiną. Wziął też udział w kolacji z prezesem Goldman Sachs Davidem Solomonem.

Z kolei w czwartek premier Morawiecki spotkał się m.in. z szefem firmy Apple Timem Cookiem. "Rozmowa dotyczyła m.in. inwestycji w Polsce (...) Chcę, żeby te wysokie technologie były w Polsce implementowane, były w Polsce wdrażane, bo dzięki temu polscy kooperanci, polscy przedsiębiorcy uczą się rynków globalnych, uczą się, w jaki sposób produkować towary, usługi, produkty na najwyższym światowym poziomie" - zaznaczył premier.

Dodał, że chodzi o to, żebyśmy się "pięli do góry", bo w ślad za tym jeszcze szybciej będą rosły wynagrodzenia Polaków. "To jest nasz główny cel" - oświadczył Morawiecki.

Premier poinformował, że rozmowa z szefem amerykańskiego koncernu dotyczyła również regulacji na poziomie unijnym, proponowanych przez Komisję Europejską. "Tutaj także jesteśmy bardzo poważnym partnerem do takich największych na świecie firm, przedsiębiorstw, jakim jest właśnie Apple" - zaznaczył.

W czwartek w trakcie Forum szef polskiego rządu spotkał się też m.in. z szefami rządów: Irlandii - Leo Varadkarem oraz Holandii - Markiem Rutte, Armenii - Nikolem Paszynianem, Czech - Andrejem Babiszem, czy Estonii - Jurim Ratasem, a także z chińskim ekonomistą prof. Justinem Yifu Linem i ministrem gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire'em.

Morawiecki wziął też udział w panelu pt. "The New Impetus for Europe", a także w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (IGWEL).

W czwartek premier odwiedził również polski pawilon "Dom Polski", który otworzyły w szwajcarskim miasteczku PZU i Bank Pekao S.A.

49. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się od 22 do 25 stycznia. Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych. Tematem przewodnim tegorocznego forum jest Globalizacja 4.0.