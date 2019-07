Patriotyzm, heroiczna walka o wolność i wielkie poświęcenie Bohaterów Powstania Warszawskiego budzą najwyższy szacunek. Pamiętamy - napisała w środę na Twitterze ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher.

Mosbacher w ten sposób nawiązała do uroczystości, która w środę odbyła się w ambasadzie USA w Warszawie. Żołnierze armii amerykańskiej wręczyli flagi, które powiewały nad Kapitolem, czterem Bohaterom Powstania Warszawskiego. Flagi przekazano p. płk Januszowi Gołuchowskiemu, p. Bohdanowi Dembińskiemu, p. Janowi Kossakowskiemu oraz p. Zbigniewowi Kruszewskiemu.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

W czwartek odbędą się obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego.