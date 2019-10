MSZ Turcji oburzone "polubieniem" tweeta. Jest reakcja

Tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało charge d'affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Ankarze - informują zagraniczne media, w tym Reuters. To reakcja na "polubienie" tweeta przez oficjalne konto amerykańskiej placówki, w którym turecki dziennikarz, niejaki Ergun Babahan, stwierdził, że "Turcja powinna być przygotowana do życia politycznego bez Bahcelego", przewodniczącego Partii Narodowego Działania.

Zdjęcie Na zdjęciu Recep Tayyip Erdogan /AFP

Dziennikarz Ergun Babahan to zwolennik przebywającego w USA Fethullaha Gulena, któremu reżim Recepa Tayyipa Erdogana zarzuca podjęcie w 2016 roku próby puczu.

Reklama

W sobotę na Twitterze stwierdził on, że Turcja powinna być przygotowana do życia politycznego bez Bahcelego". Chodzi o 71-letniego Devleta Bahcelego, który jest przewodniczącym Partii Narodowego działania, a także sojusznikiem prezydenta Turcji. W swym tweecie odniósł się do pogarszającego się zdrowia polityka - pisze Reuters.

Tweet dziennikarza spotkał się z reakcją... ambasady USA w Ankarze, stolicy Turcji. Placówka "polubiła" wypowiedź Babahana. Jak stwierdziła później, zrobiła to "omyłkowo".

Mimo przeprosin, strona turecka nie była usatysfakcjonowana. Z tego powodu wezwała charge d'affaires ambasady w Ankarze do złożenia wyjaśnień.

"Incydent miał miejsce w czasie, gdy więzi między Turcją a Stanami Zjednoczonymi są napięte w związku z polityką Syrii" - zaznacza Reuters.