MSZ wezwało szefa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało szefa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w związku z wypowiedzią rzecznika KE. Chodzi o słowa dotyczące prawomocności wyroku Sądu Najwyższego i wątpliwości wobec Trybunału Konstytucyjnego.

"W związku z niedopuszczalną wypowiedzią pana @ChristianWigand, rzecznika @EU_Commission, na jutro na godz. 10.00 do @MSZ_RP wezwany został pan Marek Prawda, kierujący Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce" - poinformował na Twitterze Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ.



Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand oświadczył w piątek na konferencji prasowej w Brukseli, że KE nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak powiedział rzecznik, KE wie o decyzji Sądu Najwyższego w sprawie sędziów KRS i nie komentuje jej. Zaznaczył, że nie jest rolą KE komentowanie czy interpretowanie decyzji sądów.

Pytany, czy polski rząd powinien dostosować się do orzeczenia SN, odpowiedział, że KE ma obawy co do przedstawionych przez polskie władze stanowisk w sprawie dalszych działań związanych z orzeczeniem SN.



Zaznaczył też, że niezależność i prawomocność TK w Polsce została "poważnie podważona" i nie może on wydawać już "efektywnej konstytucyjnej oceny". Wezwał też, w imieniu KE, do "przywrócenia niezależności i prawomocności Trybunału Konstytucyjnego".