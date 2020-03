Muzeum Auschwitz: Zmarł ostatni z żyjących więzień Sonderkommanda

W wieku 97 lat w środę zmarł były więzień Auschwitz, grecki Żyd Dario Gabbai – podało na Twitterze Muzeum Auschwitz. Był prawdopodobnie ostatnim z żyjących członków Sonderkommando, grupy więźniów zmuszanych do usuwania ciał zgładzonych w komorach gazowych.

"Ta wiadomość ma bardzo symboliczne znacznie. Według naszego historyka dr. Igora Bartosika, Dario Gabbai był ostatnim żyjącym ocalałym z Sonderkommando w Auschwitz" - podała placówka.

Muzeum, informując o śmierci Gabbaiego powołało się na informację USC Shoah Foundation.

Dario Gabbai urodził się w Salonikach 2 września 1922 r. Został deportowany do Auschwitz w marcu 1944 r. Tam Niemcy przydzieli go do Sonderkommanda. Był m.in. świadkiem zagłady węgierskich Żydów. W Auschwitz był więziony aż do ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. Trafił potem do obozu Ebensee, gdzie został wyzwolony przez armię amerykańską.

Po wojnie dawał świadectwo prawdzie o Holokauście. W 2015 r. dołączył do delegacji USC Shoah Foundation na obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu, które odbyły się w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Pierwsze Sonderkommando powstało, by obsługiwać krematorium I w obozie macierzystym Auschwitz, w którym już latem 1941 r. palono ciała. Na początku lata 1944 r., gdy do Birkenau docierały transporty z Żydami węgierskimi, liczyło ono ok. 900 więźniów. Zawsze byli izolowani od reszty. Obóz przeżyło zaledwie kilkudziesięciu.

Niemcy utworzyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.