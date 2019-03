Łotwa zakończyła budowę 93-kilometrowego ogrodzenia z drutem kolczastym na granicy z Rosją - informuje portal Delfi. Na niektórych odcinkach wysokość ogrodzenia wynosi 2,7 m.

Zdjęcie Granica łotewsko-rosyjska /REUTERS/Ints Kalnins /FORUM

Według ustaleń z 2015 roku łotewsko-rosyjska granica o długości 286,2 km ma być wzmocniona i zmodernizowana - podaje portal. Koszty projektu szacowane są na około 21 mln euro.

Reklama

Na granicy mają być zbudowane m.in. drewniane mostki, pasy graniczne i ścieżki patrolowe.

Były szef MSW Łotwy Rihards Kozlovskis wyjaśniał w 2015 r., że budowa ogrodzenia jest potrzebna, by ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów, a nie po to, by "zbudować między Rosją a Łotwą 'Mur Chiński".