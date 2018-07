Przebywająca w ukraińskim areszcie Nadija Sawczenko ogłosiła głodówkę. Protestuje w ten sposób przeciwko decyzji sądu o przedłużeniu jej aresztu.

Zdjęcie Nadija Sawczenko /AP/FOTOLINK /East News

Była ukraińska lotniczka, a obecnie deputowana do ukraińskiego parlamentu, jest podejrzana o przygotowywanie zamachów mających na celu obalenie władzy.

Reklama

Sąd zdecydował, że Nadija Sawczenko pozostanie w areszcie co najmniej do 10 września. Sawczenko zadeklarowała po tym, że rozpoczyna bezterminowy protest głodowy. Adwokaci byłej lotnik zapowiedzieli, że złożą apelację i zwrócą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Nadija Sawczenko znajduje się w areszcie od marca. Śledczy przedstawili dowody, z których wynika, że znana ukraińska oficer, odznaczona gwiazdą Bohatera Ukrainy, planowała ataki na budynki rządowe.



Po swoim aresztowaniu Sawczenko ogłaszała już głodówkę. Prowadziła też protest głodowy w Rosji. Była tam sądzona po tym, jak prorosyjscy separatyści zatrzymali ją w Donbasie. Rosyjski sąd skazał wówczas Sawczenko na 22 lata więzienia, po czym wymieniono ją na dwóch skazanych na Ukrainie rosyjskich oficerów.