Nadzwyczajna wystawa w Watykanie

Jedyny znajdujący się w Rzymie obraz Leonarda da Vinci "Święty Hieronim na pustyni" można oglądać w sali przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra. Tak Muzea Watykańskie, gdzie dzieło jest przechowywane, włączyły się w obchody 500. rocznicy śmierci artysty.

Niedokończony olejny obraz geniusza renesansu, pochodzący z około 1480 roku, można zobaczyć za darmo do 22 czerwca.

Na wystawie w salach ekspozycyjnych tzw. Braccio di Carlo Magno przedstawiono też historię pobytu Leonarda do Vinci w Rzymie. Wystawiono dokument, w którym mowa jest o przygotowaniu mieszkania dla artysty w Watykanie w 1513 roku. Znajdowało się ono w jednym z budynków, w których obecnie mieszczą się Muzea Watykańskie.

Dyrektor Muzeów Barbara Jatta wyjaśniła, że organizując tę nadzwyczajną prezentację, kierowana przez nią placówka pragnęła "podzielić się z publicznością przez trzy miesiące dziełem, które jest symbolem jej galerii malarstwa i niesie mocne przesłanie wiary".

Po rzymskiej prezentacji obraz zostanie wysłany do Nowego Jorku, gdzie w lipcu będzie wystawiony w Metropolitan Museum of Art. Następnie będzie można go zobaczyć w paryskim Luwrze w ramach obchodów 500. rocznicy śmierci Leonarda, która przypada 2 maja.