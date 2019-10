Najliczniejsza brytyjska rodzina powiększy się o kolejnego członka. W przyszłym roku na świat przyjdzie 22. dziecko Sue i Noela Radfordów. Ich pierwsze dziecko urodziło się 30 lat temu.

Wideo youtube

44-letnia Sue Radford właśnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że wraz z mężem 48-letnim Noelem oczekują 22. dziecka.

Reklama

Chcieliśmy utrzymać to w tajemnicy jeszcze przez chwilę, ale jestem coraz grubsza i trudno już to ukryć - powiedziała Sue, która na co dzień prowadzi z mężem piekarnię w Morecambe. Jestem w 12. tygodniu ciąży - oświadczyła.

Dodała, że właśnie z mężem idą na badanie USG. Pierwsze mieli robione w 8. tygodniu ciąży. Dziecko jest jedno! - dodał Noel.

W kolejnym vlogu, już po badaniu, państwo Radford poinformowali, że spodziewają się kolejnego syna.

Najmłodsze dziecko pary, Bonnie przyszło na świat w listopadzie 2018 roku. Kolejne urodzi się w kwietniu przyszłego roku.

Sue Radford po raz pierwszy została mamą w wieku 14 lat. W maju 1989 roku urodziła syna Chrisa. Sue i Noel są rodzicami 11 chłopców i 10 dziewcząt. Sue dwukrotnie poroniła w 2013 i 2014 roku.

Najliczniejsza rodzina Wielkiej Brytanii mieszka w domu z 10 sypialniami. Jedna z córek sama jest już mamą trójki dzieci.

Koszty utrzymania takiej rodziny są oczywiście ogromne. Na samo jedzenie małżeństwo wydaje tygodniowo 250 funtów - czyli ponad 1,2 tys. zł. Mimo to rodzina nie korzysta z żadnych dodatkowych zasiłków społecznych - utrzymuje się ze swojej dobrze funkcjonującej piekarni.

Dzień Sue codziennie zaczyna się o 6:30, a kończy najwcześniej o godz. 23. Na zakupy wyjeżdża 15-osobowym minivanem. A jest co kupować - z lodówki codziennie znika ok. 9 litrów mleka i 3 litry soku. Śniadanie to trzy pudełka płatków.