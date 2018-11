Największe widowisko wojskowe w historii Litwy

W Wilnie odbyła się w sobotę wielka defilada wojskowa z okazji setnej rocznicy odrodzenia Sił Zbrojnych Litwy. Było to największe widowisko wojskowe w historii kraju. Wzięło w nim udział 1800 żołnierzy Wojska Litewskiego oraz żołnierze z 14 państw sojuszniczych.

Zdjęcie Litewska defilada z okazji 100. rocznicy odrodzenia sił zbrojnych /AP/Associated Press /East News

Uroczystości przyglądali się przywódcy państwa, dowódcy wojska, goście z 27 państw, w tym polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szefowie resortów obrony Łotwy - Raimonds Bergmanis i Estonii - Juri Luik, a także tysiące wilnian i gości litewskiej stolicy.

Udział w paradzie wzięli polscy żołnierze, m.in. poczet z flagą litewsko-polsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG wystawiony przez sztab brygady, pluton polskich żołnierzy z batalionu dowodzenia LITPOLUKRBRIG oraz poczet flagowy z pułku reprezentacyjnego Dowództwa Garnizonu Warszawa. W trakcie defilady odbył się przelot dwóch polskich samolotów wielozadaniowych F-16.

Jedną z głównych ulic Wilna, aleją Konstytucji, przejechało około 80 maszyn bojowych: transportery opancerzone Boxer, czołgi, haubice samobieżne PzH 2000, terenowe wozy opancerzone, motocykle i pojazdy transportowe. Żołnierze USA specjalnie na tę okazję dostarczyli rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej Patriot.

"Defilada jest świętem wojskowym, okazją do tego, żeby zaprezentować zdolności wojskowe" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że wileńska uroczystość to też "demonstracja naszej solidarności, gotowości do tego, żeby stać na straży bezpieczeństwa naszych państw".

Minister Błaszczak gości w Wilnie z dwudniową wizytą, która zakończy się w niedzielę po południu złożeniem kwiatów na wileńskim cmentarzu na Antokolu na grobach bohaterów Litwy i na Cmentarzu Rossa w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podczas wizyty w Wilnie szef MON spotkał się ministrami obrony Litwy, Łotwy i Estonii; podpisał deklarację o przystąpieniu do programu "Cyber Rapid Response Teams" w ramach PESCO, który zakłada współpracę krajów UE w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony cybernetycznej.

Z Wilna Aleksandra Akińczo