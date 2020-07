Napięcie na linii USA-Chiny. Mike Pompeo porównuje kraj do Frankensteina

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział w czwartek (23 lipca), że Stany Zjednoczone muszą użyć "bardziej kreatywnych i asertywnych sposobów", by Pekin zmienił swoje postępowanie. Przywołał słowa Nixona, który porównał komunistyczne Chiny do Frankensteina.

Pompeo przemawiał w Bibliotece Richarda Nixona w Yorba Linda w Kalifornii, m.in. w obecności chińskich dysydentów.

"Prezydent Nixon powiedział kiedyś, że obawia się, że otwierając świat na Komunistyczną Partię Chin, stworzył 'Frankensteina'. I oto jesteśmy w tym miejscu" - stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji.

Zmarły w 1994 roku Nixon był prezydentem USA w latach 1969-1974. Jako amerykański przywódca otworzył drogę do nawiązania stosunków dyplomatycznych USA z komunistycznymi Chinami pod koniec lat 70. XX wieku.

"Nowa tyrania"

W trakcie swojej przemowy Pompeo oskarżył Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe, łamanie praw człowieka i próby infiltracji USA. Ocenił, że w ostatnich latach chińska armia stała się "silniejsza i groźniejsza".

"Wolny świat musi zatriumfować nad tą nową tyranią" - stwierdził sekretarz stanu, uznając, że starego paradygmatu relacji z Chinami "nie można już kontynuować".

"Prawda jest taka, że nasza polityka i polityka innych wolnych narodów wskrzesiła upadającą chińską gospodarkę tylko po to, by zobaczyć, jak Pekin gryzie międzynarodowe ręce, które go karmiły" - ocenił Pompeo.

"Obronienie naszych wolności przed Komunistyczną Partią Chin jest misją naszych czasów" - uznał, podkreślając, że Stany Zjednoczone są przygotowane, by jej przewodzić. Agencja Associated Press oceniła, że uznając politykę Nixona wobec Chin za porażkę, Pompeo "podważył jedno z najważniejszych osiągnięć republikańskiej polityki zagranicznej w ciągu ostatnich pięciu dekad".

Przyczyny sporu amerykańsko-chińskiego

Przemówienie Pompeo przypada na okres wyjątkowo napiętych stosunków między USA a Chinami. Relacje te uległy gwałtownemu pogorszeniu w trakcie pandemii koronawirusa. Przedmiotem sporu są m.in. kwestie handlu, roszczenia terytorialne Pekinu na Morzu Południowochińskim oraz narzucenie przez ChRL Hongkongowi ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym. We wtorek (21 lipca) władze USA - w ramach najnowszej fazy eskalacji - dały Chinom 72 godziny na zamknięcie konsulatu w Houston.

Według Pompeo, chiński konsulat w Teksasie to "ośrodek szpiegostwa i kradzieży własności intelektualnej".

Chiny uważają, że ruch USA poważnie zaszkodzi stosunkom dwustronnym i ostrzegły przed symetryczną reakcją ze swej strony.