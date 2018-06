NBC News: Korea Północna zwiększyła produkcję paliwa jądrowego

Według źródeł amerykańskich agencji wywiadowczych, Korea Północna w ostatnich miesiącach zwiększyła produkcję paliwa jądrowego - podaje telewizja NBC News.

Zdjęcie Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un /KCNA /PAP/EPA

Z relacji anonimowych urzędników w Waszyngtonie, powołujących się na informacje CIA, wynika, że w tajnych ośrodkach na terenie kraju trwa produkcja wzbogaconego uranu.

Północnokoreańskie władze liczą jednocześnie na ustępstwa ze strony Stanów Zjednoczonych podczas rozmów o denuklearyzacji. Komunistyczny reżim zaprzestał prób rakietowych, jednak - jak mówi amerykański urzędnik - "nie ma dowodów na to, że zmniejsza zapasy broni lub przerywa produkcję", co może świadczyć o tym, że próbuje oszukać Waszyngton - podaje NBC news.

Joel Wit, były amerykański dyplomata, który w 1994 roku negocjował z Koreańczykami porozumienie nuklearne, potwierdził w rozmowie z NBC News, że Korea Północna, oprócz oficjalnego ośrodka wzbogacania uranu w Jongbjon, ma jeszcze co najmniej jeden tajny kompleks atomowy.

"Trwają prace, aby wprowadzić nas w błąd, co do liczby ośrodków, ładunków oraz pocisków rakietowych" - powiedział NBC News inny informator. Jak dodał, "Stany Zjednoczone uważnie to obserwują".



Kim Dzong Un podczas spotkania z Donaldem Trumpem 12 czerwca zobowiązał się do pełnego rozbrojenia jądrowego swego kraju. Podczas szczytu w Singapurze nie wypracowano jednak harmonogramu konkretnych działań, które miałyby prowadzić do tego celu.