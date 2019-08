Do groźnego zdarzenia doszło przed akademickim kampusem w stanie Karolina Południowa w USA. Mężczyzna z parasolem ledwo uniknął porażenia przez piorun. Wideo z tego zdarzenia publikuje NBC News.

Nagranie z kamery monitoringu pokazuje moment, gdy piorun uderza tuż obok pracownika Akademii Technologicznej w USA, który w trakcie ulewy wracał ze spotkania na uczelni z parasolem w ręku.



W chwili uderzenia pioruna mężczyzna podniósł prawą nogę do góry. To prawdopodobnie uratowało mu życie. Gdyby obie stopy dotykały chodnika jednocześnie, mogłoby dojść do porażenia na skutek tzw. napięcia krokowego - podaje Polsat News.



Używanie parasola podczas burzy może okazać się niebezpieczne. Metalowy czubek z łatwością przewodzi prąd, w związku z czym energia pioruna spływa po rączce parasola, a później przez ludzkie ciało i rozładowuje się w gruncie - informuje Polsat News.



Każdego roku w Stanach Zjednoczonych ginie średnio 27 osób w skutek porażenia piorunem.