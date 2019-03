Minister ds. diaspory i oświaty Izraela Naftali Bennett zaapelował w środę do władz Polski, by nie zezwoliły na przyjazd brytyjskiego negacjonisty Davida Irvinga. Kontrowersyjny historyk planuje na wrzesień dziewięciodniową podróż po Polsce.

Zdjęcie David Irving /Piotr Mizerski /Reporter

W liście do ambasadora RP w Izraelu Marka Magierowskiego Bennett utrzymuje, że przeszłość Irvinga wskazuje, iż celem jego wizyty jest dalsze fałszowanie historii na temat Holokaustu.

"(...) Bez wątpienia głęboko urazi pamięć ofiar Holokaustu i wszystkich Żydów, jak również podsyci szalejący już ogień nienawiści i antysemityzmu, którego doświadczamy obecnie na całym świecie" - zastrzegł minister w liście cytowanym przez izraelskie media. Bennett wezwał polski rząd do uniemożliwienia Irvingowi i jego grupie wjazdu do Polski, w szczególności na tereny byłych obozów koncentracyjnych.

Irving o wyjeździe do Polski informuje na swojej stronie internetowej. Udział w podróży z nim kosztuje 3650 dolarów. Brytyjczyk planuje odwiedzić m.in. dawne niemieckie nazistowskie obozy zagłady w Treblince, Sobiborze, Bełżcu oraz Majdanku.

Irving to negacjonista, który mówił, że komory gazowe w Auschwitz to kłamstwo. W przeszłości sądy w Wielkiej Brytanii i Austrii uznały go za winnego negowania Holokaustu. W Austrii spędził za to 13 miesięcy w więzieniu.