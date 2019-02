Wenezuelska armia nie wpuściła w sobotę pomocy humanitarnej, która miała wjechać do Wenezueli z Kolumbii i z Brazylii. W starciach zginęły dwie osoby, rannych zostało ok. 350. Tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido zaapelował do społeczności międzynarodowej o "rozważenie wszystkich opcji"

Zdjęcie Fot. z protestów przeciwko rządom Maduro /AFP

Pomoc humanitarna z Brazylii wieziona była dwoma ciężarówkami. Przed granicą z Wenezuelą samochody zostały jednak zatrzymane przez wenezuelskie służby bezpieczeństwa, z którymi starli się przeciwnicy reżimu dotychczasowego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Zginęły dwie osoby, w tym 14-letni chłopiec.

Reklama

Miejscowe władze oskarżyły wenezuelskie wojsko o strzelanie do bezbronnych cywili. Agencja AFP donosi, że w starciach na granicy z Brazylią rannych zostało ponad 70 osób, natomiast ciężarówki z pomocą na polecenie tymczasowego prezydenta Wenezueli Juana Guaido musiały wrócić do miasta Pacaraima.

"Guaido polecił nam chronić pomoc humanitarną, wszyscy woleliby, aby mogła ona dostać się na stronę wenezuelską w pokojowy sposób. Najważniejsze dla nas jest nasze życie, chcemy tu uniknąć masakry" - powiedział jeden z organizatorów akcji przewożenia pomocy.

Rannych zostało 285 osób

Wenezuelskie wojsko nie wpuściło także pomocy humanitarnej z Kolumbii, która gromadzona była w mieście Cucuta. W piątek Maduro nakazał zamknięcie trzech głównych mostów granicznych, a czwarty, w Tienditas, jest blokowany przez armię kontenerami od początku lutego.

Mimo to Wenezuelczycy chcieli przetransportować pomoc na teren swojego kraju. Na granicy doszło do starć z wojskiem, w wyniku czego, jak poinformował rząd kolumbijski, rannych zostało 285 osób, w tym 255 Wenezuelczyków i 30 Kolumbijczyków. 37 osób zostało hispitalizowanych.

"Ta pokojowa i humanitarna akcja została zatrzymana przez reżim uzurpatora Maduro, który dopuścił się nieproporcjonalnych represji" - oświadczył minister spraw zagranicznych Kolumbii Carlos Holmes Trujillo. Podkreślił, że armia przeciwko demonstrantom użyła broni oraz gazu łzawiącego.



Zdjęcie Zdjęcie z granicy Kolumbii z Wenezuelą / Courtesy Satellite imageA2019 DigitalGlobe / Agencja FORUM

Ponad 60 nieuzbrojonych żołnierzy poprosiło o azyl

Minister wyjaśnił, że w związku z zamieszkami ciężarówki z pomocą dostały polecenie odwrotu od granicy z Wenezuelą. Wrócić nie zdołały dwa samochody z lekarstwami, które stanęły w ogniu, co dało Wenezuelczykom możliwość przeniesienia paczek przez granicę. Wcześniej Guaido informował na Twitterze, że jeden z samochodów z pomocą zdołał dostać się na stronę wenezuelską.

Carlos Holmes Trujillo poinformował także, iż ponad 60 nieuzbrojonych żołnierzy wenezuelskich, w tym kilku oficerów, wkroczyło na terytorium kolumbijskie i poprosiło o azyl.

W związku z wydarzeniami na granicy z Brazylią i Kolumbią Juan Guaido poinformował, że w poniedziałek weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli państw Grupy z Limy i zaapelował do międzynarodowej społeczności o rozważenie "wszystkich opcji" przeciwko reżimowi Maduro. Przemoc wenezuelskiej armii potępił amerykański sekretaz stanu Mike Pompeo.

"Cierpliwość się wyczerpała"

Wcześniej w sobotę Nicolas Maduro oświadczył, że jego rząd zerwał wszelkie relacje z Kolumbią i zapowiedział wydalenie kolumbijskiego personelu dyplomatycznego. "Cierpliwość się wyczerpała, nie mogę już tego znosić, nie możemy tolerować tego, że terytorium kolumbijskie jest wykorzystywane do ataków na Wenezuelę. Z tego powodu postanowiłem zerwać wszelkie polityczne i dyplomatyczne relacje z faszystowskim rządem Kolumbii" - powiedział Maduro.

Agencja AFP pisze, że Maduro nie zamierza także wpuścić amerykańskiej pomocy humanitarnej, która zmierza drogą morską. Gubernator Portoryko Ricardo Rossello poinformował, że statek z pomocą, który opuścił wyspę i zmierza w kierunku Wenezueli, otrzymał od wenezuelskiej marynarki wojennej groźby ostrzału.

"Statek, który wypłynął w środę do Wenezueli otrzymał bezpośrednie groźby ze strony wenezuelskich statków, co jest poważnym ciosem dla misji humanitarnej USA i jest to niedopuszczalne oraz niestosowne" - oświadczył gubernator.