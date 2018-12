Nie żyje 17 osób. Zderzenie busów w Boliwii

17 osób zginęło, a co najmniej 10 odniosło poważne rany podczas zderzenia 2 mikrobusów, do jakiego doszło w sobotę w zachodniej części Boliwii - podała policja tego kraju. Do wypadku doszło na drodze łączącej La Paz z miastem Achicachi nad jeziorem Titicaca.

Szesnastu pasażerów zginęło na miejscu. Siedemnasta ofiara zmarła już po przewiezieniu do szpitala w Achicachi - poinformował rzecznik policji drogowej pułkownik Alex Alfaro.

Oba mikrobusy "zostały kompletnie zniszczone, kierowcy i pasażerowie zostali dosłownie zmiażdżeni wewnątrz pojazdów" - podała boliwijska agencja prasowa ABI.

Przyczyna zderzenia obu mikrobusów należących do przewoźnika publicznego nie jest znana. Boliwijski portal informacyjny podał, że powodem mogło być przekroczenie prędkości.

Policja rozpoczęła czynności wyjaśniające jeszcze w trakcie zakończonej już akcji ratunkowej.