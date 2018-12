W sobotę wieczorem w wieku 77 lat zmarł Paddy Ashdown, jeden z czołowych brytyjskich polityków centrowych i długoletni przywódca Partii Liberalnej. Jak poinformował rzecznik partii, Ashdown cierpiał na raka pęcherza moczowego. Ostatnio przebywał w szpitalu.

W opublikowanym komunikacie partii podkreślono, że Ashdown wniósł "nieoceniony wkład w umocnienie sprawy liberalizmu".

Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że Ashdown "dobrze służył swojemu krajowi". "Poświęcił życie służbie publicznej; jego brak będzie dotkliwie odczuwany" - dodała.

Były konserwatywny premier John Major powiedział, że w polityce Ashdown był jego przeciwnikiem, ale "w życiu był wysoce cenionym przyjacielem".

Ashdown był przywódcą Liberalnych Demokratów przez 11 lat do 1999 r. stopniowo odbudowując znaczenie partii. W znacznej mierze dzięki niemu Partia Liberalna stała się poważną siłą polityczną i zaczęła ponownie odgrywać istotną rolę na brytyjskiej scenie politycznej.

Jeremy John Durham Ashdown urodził się w New Delhi, w Indiach 27 lutego 1941 jako najstarszy syn pułkownika armii indyjskiej. Gdy miał pięć lat jego rodzina powróciła do Wielkiej Brytanii; jego ojciec zakupił farmę w Irlandii Północnej.

Kształcił się w prywatnej Bedford School. Koledzy nazywali go "Paddy" ze względu na silny irlandzki akcent. Później został zawodowym wojskowym. W latach 1959-1962 służył w piechocie morskiej (m. in. na Borneo i w Zatoce Perskiej). W 1983 r. został wybrany do Izby Gmin gdzie zyskał pozycję znanego polityka gdy 5 lat później stanął na czele proeuropejskiej Partii Liberalnej.

Partia Liberalna była jedną z dwóch głównych brytyjskich partii politycznych w okresie od połowy XIX wieku do lat dwudziestych XX wieku, obok Partii Konserwatywnej. M.in. na skutek rozłamu, który wywołał David Lloyd George, straciła swoją pozycję na rzecz Partii Pracy. W roku 1988 połączyła się z Partią Socjaldemokratyczną tworząc Partię Liberalnych Demokratów.