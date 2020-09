W wieku 77 lat zmarł amerykański pisarz Winston Groom. Informację tę potwierdziła gubernator Alabamy Kay Ivey.

Zdjęcie Winston Groom /facebook.com

Winston Groom był autorem powieści "Forrest Gump", której ekranizację pod tym samym tytułem w 1994 roku nakręcił Robert Zemeckis.



Amerykanin napisał również powieść o wojnie w Wietnamie "Better Times Than These". W 1984 roku był nominowany do Nagrody Pulitzera za współudział w stworzeniu "Conversations with the Enemy".

"Ze smutkiem dowiedziałam się, że Alabama straciła jednego z naszych najbardziej utalentowanych pisarzy. Choć zostanie zapamiętany za stworzenie Forresta Gumpa, Winston Groom był utalentowanym dziennikarzem i znanym amerykańskim historykiem. Nasze serca i modlitwy są z rodziną zmarłego" - napisała na Facebooku Kay Ivey.