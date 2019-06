Nie żyje żona prezydenta Izraela

Nechama Rivlin zmarła w szpitalu po przeszczepie płuc. Choć nie zajmowala się zawodowo polityką, to w Izraelu była jedną z bardziej znanych i poważanych kobiet w życiu publicznym.

Zdjęcie Nechama Rivlin /ABIR SULTAN /PAP

Nechama Rivlin od wielu lat cierpiała na chorobę płuc. Ostatnie cztery miesiące spędziła w szpitalu, czekając na dawcę organu. Zmarła na dzień przed 74. urodzinami, w wyniku komplikacji po operacji.



Pierwsza Dama Izraela pochodziła z rodziny ukraińskich Żydów, którzy do Izraela przyjechali po II wojnie światowej. Studiowała biologię, zoologię a także historię sztuki, której była znaną koneserką.



Pracowała na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a na emeryturę przeszła 12 lat temu, gdy pogorszył się jej stan zdrowia. Nechama Rivlin była drugą żoną prezydenta Izraela. Para miała trójkę dzieci oraz prawnuki. W ostatnich miesiącach Pierwsza Dama poruszała się z pojemnikiem z tlenem, co ułatwiało jej oddychanie.



Mimo to, towarzyszyła prezydentowi Reuvenowi Rivlinowi w oficjalnych wizytach, zarówno w Izraelu, jak i za granicą. Media podkreślały, że nie angażowała się w polityczne spory i stroniła od życia w luksusie. Często można ją było spotkać robiącą zakupy na targu w Jerozolimie. Prezydent Izraela Reuven Rivlin w oświadczeniu po śmierci żony podziękował lekarzom za opiekę, a mieszkańcom kraju za słowa wsparcia, które napływają do jego biura.