Chińska telewizja publiczna podała nowy bilans ofiar śmiertelnego koronawirusa, wywołującego zapalenie płuc. W wyniku zarażenia zmarło już 17 osób. Według chińskich władz dotychczas potwierdzono 444 przypadki zarażenia groźną chorobą. W związku z zachorowaniami nowy komunikat wydał Główny Inspektorat Sanitarny.

Zdjęcie Poza Chinami nowy koronawirus został już wykryty również w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, Hongkonku i USA /NICOLAS ASFOURI / AFP /AFP

Epidemia nowego typu koronawirusa wybuchła w chińskim mieście Wuhan tuż przed Nowym Rokiem. Objawy choroby obejmują gorączkę, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach.

Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania zarażeniom i ich kontroli.

Przypadki poza granicami Chin

Wiceszef chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia Li Bin oświadczył, że mieszkańcy miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie pojawił się nowy niebezpieczny koronawirus, nie powinni nigdzie wyjeżdżać, a podróżnym zaleca się omijanie tego miasta.

Poza Chinami nowy koronawirus został już jednak wykryty również w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, Hongkonku i USA.



We wtorek amerykańskie władze sanitarne podały, że zamieszkały w stanie Waszyngton trzydziestokilkuletni mężczyzna, który niedawno przebywał zagranicą, jest pierwszym wykrytym w USA nosicielem nowego niebezpiecznego koronawirusa.

Nadzwyczajne środki ostrożności

W środę, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, władze Singapuru powzięły nadzwyczajne środki ostrożności. Rozpoczęto kontrolę wszystkich pasażerów przybywających samolotami z Chin i odradza się podróżowanie do tego kraju. Mimo że w Singapurze nie wykryto jeszcze żadnego przypadku zarażenia, minister zdrowia tego kraju Gan Kim Yong powiedział, że najprawdopodobniej jest to tylko kwestia czasu.

Także władze Serbii wprowadziły wzmożone kontrole. Minister zdrowia tego kraju, Zlatibor Lonczar, powiedział, że służby na lotnisku Nikoli Tesli w Belgradzie są przygotowane na poddanie kwarantannie każdego podejrzanego o zarażenie nowym koronawirusem.

"Osoby z podwyższoną temperaturą ciała zostaną poddane kwarantannie i przekazane do kliniki chorób zakaźnych w celu monitorowania" - powiedział Lonczar. Dodał, że w Serbii pracują tysiące Chińczyków, a ponad 100 000 chińskich turystów odwiedziło Serbię w 2019 r.

Trwają prace nad szczepionką

Agencja RIA podała, że Rosjanie pracują nad szczepionką przeciwko nowej chorobie. Działająca w strukturach rosyjskiego ministerstwa zdrowia Rospotriebnadzor, federalna służba odpowiedzialna za nadzór nad ochroną praw konsumentów, podała, że wzmocniono także kontrolę sanitarną we wszystkich punktach wjazdu do kraju.

"Trwają prace nad szczepionką" - potwierdziła Anna Popowa, szefowa Rospotriebnadzoru. "Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z mutacją wirusa, natychmiast zaczynamy opracowywać szczepionkę. To długi i skomplikowany proces. Decyzja jest podejmowana na podstawie ryzyka i poziomu potrzeb podyktowanych obecną sytuacją" - przyznała.

Niespokojnie w Meksyku

Kolejnym krajem, w którym pojawiło się podejrzenie o zarażenie koronawirusem, jest Meksyk.

W środę prezydent tego kraju Andres Manuel Lopez Obrador poinformował, że badany jest jeden potencjalny przypadek nowego wirusa w północnym stanie Tamaulipas.

GIS: 295 potwierdzonych przypadków

Według stanu z 21 stycznia 2020 r. zanotowano łącznie 295 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażenia w Azji nowym koronawirusem - podał w środę Główny Inspektorat Sanitarny.

W komunikacie dla podróżujących wskazano, że występowanie przypadków jest obecnie ograniczone głównie do miasta Wuhan. Zanotowano również sporadyczne przypadki stwierdzenia zachorowań u osób powracających z Wuhan do innych prowincji w Chinach oraz do innych krajów (Tajlandia, Japonia, Korea Południowa). Zanotowano cztery przypadki zgonów wśród osób obciążonych innymi schorzeniami.

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel i duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

GIS wskazał, że potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale - jak zaznaczono - potrzeba więcej informacji, aby w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Inspekcja przypomina, że źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń

GIS podał, że w świetle aktualnie dostępnych informacji ECDC uważa, że obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zakażenia podróżujących z krajów UE/EOG i odwiedzających Wuhan.

Zalecenia dla podróżnych obejmują unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego; unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzeganie zasad higieny rąk.

Podróżni z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego, którzy przebywali w Wuhan, powinni zgłosić się do lekarza i przekazać informację o historii podróży do tego miasta.