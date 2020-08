Niedźwiedź polarny zaatakował i zabił mężczyznę w obozowisku na Spitsbergenie - poinformowały norweskie władze. To pierwsze takie zdarzenie od 2011 roku.

Zdjęcie Niedźwiedź polarny zabił mężczyznę na Spitsbergenie /AGAMI/R. de Haas via www.imago-images.de /East News

Do zdarzenia doszło ok. 4 rano czasu lokalnego na obozowisku nieopodal stolicy Svalbardu - Longyearbyen. Jak dotąd nieznane są szczegóły zajścia. Wiadomo jedynie, że ofiara była cudzoziemcem.

Zginął też niedźwiedź

Jak poinformowała zastępczyni gubernatora Svalbardu Soelvi Elvedahl, w wyniku incydentu zginął też niedźwiedź. Został on bowiem postrzelony przez innych turystów.

Zwierzę zostało później odnalezione martwe na parkingu lotniska.

Ostatni atak w 2011 roku

Według norweskich statystyk na wyspach Svalbardu żyje 975 niedźwiedzi polarnych i niecałe trzy tys. ludzi. Turyści, którzy przebywają poza głównymi ośrodkami, muszą posiadać broń w razie ataku zwierzęcia, choć mogą jej użyć tylko w ramach samoobrony.

Ostatni przypadek śmiertelnego ataku niedźwiedzia polarnego miał miejsce w 2011 roku, kiedy niedźwiedź zaatakował grupę studentów, zabijając jednego z nich i raniąc cztery osoby.

Jak zauważa jednak agencja Associated Press, do kontaktów między niedźwiedziami i ludźmi dochodzi coraz częściej z uwagi na rosnącą liczbę turystów, odwiedzającą arktyczny archipelag oraz zmniejszającą się przestrzeń do życia dla niedźwiedzi wskutek topnienia lodowców.