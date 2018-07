Niemcy: Angela Merkel spotkała się z Siergiejem Ławrowem

We wtorek w Berlinie doszło do nieoczekiwanego spotkania kanclerz Angeli Merkel z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Biuro prasowe federalnego rządu potwierdziło, że spotkanie zostało zaaranżowane podczas rozmowy telefonicznej pomiędzy Angelą Merkel i Władimirem Putinem, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu.

Zdjęcie Jednym z tematów poruszonych na spotkaniu miał być konflikt we wschodniej Ukrainie /Michele Tantussi /AFP

Zastępca rzecznika rządu Ulrike Demmer potwierdziła, że we wtorkowym spotkaniu uczestniczyła niemiecka kanclerz, szef rosyjskiej dyplomacji, federalny mister spraw zagranicznych Heiko Maas oraz szef sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji generał Walerij Gierasimow.

Rozmowy dotyczyły sytuacji na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Syrii oraz konfliktu na wschodniej Ukrainie.

Jak twierdzi "Die Welt", w Berlinie rozmawiano o przygotowaniach do powrotu syryjskich uchodźców oraz omówiono postępy realizacji tak zwanych porozumień mińskich, które dotyczą konfliktu na Ukrainie.