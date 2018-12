Niemcy: Angela Merkel traci zaufanie społeczne

Ponad jedna trzecia dorosłych Niemców chce, aby kanclerz Angela Merkel zrezygnowała z urzędu przed upływem kadencji w 2021 roku. Tak wynika z opublikowanych w sobotę wyników badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Instytut "YouGov".

Obecnie aż trzydzieści osiem procent Niemców chce, aby Angela Merkel podała się do dymisji przed rokiem 2021. Dla osiemnastu procent jest to obojętne, natomiast czterdzieści trzy procent jest za tym, aby pozostała na stanowisku szefowej rządu do końca kadencji.

Najwięcej zwolenników szybkiego odejścia Angeli Merkel z urzędu jest wśród członków i zwolenników eurosceptycznej partii AfD - ponad osiemdziesiąt procent.



Merkel zaczynają krytykować także koledzy partyjni z CDU. Premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff stwierdził, że jej faktyczna rola w rozwoju landów wschodnich jest dużo mniejsza niż się przedstawia w mediach.