Szefowa partii Zielonych Annalena Baerbock, w związku z eskalacją konfliktu wokół Morza Azowskiego, żąda wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. O coraz częstszych głosach sprzeciwu wobec projektu informują wczorajsze i dzisiejsze wydania czołowych niemieckich gazet: "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Handelsblatt" czy "Bildzeitung".

Zdjęcie Annalena Baerbock /JOHN MACDOUGALL /AFP

Annalena Baerbock wezwała rząd federalny do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. "W związku z rażącym naruszeniem przez Rosję prawa wobec Ukrainy, projekt Nord Stream 2 wymaga teraz politycznej weryfikacji" - powiedziała Baerbock gazecie "Die Welt".



Jej zdaniem budowa powinna zostać wstrzymana co najmniej do czasu, gdy zacznie obowiązywać "Porozumienie z Mińska" a konflikt wokół Morza Azowskiego zostanie rozwiązany.



Baerbock podważyła też wiarygodność Rosji. "Celem Putina jest destabilizacja gospodarcza Ukrainy" - powiedziała szefowa Zielonych.



W tym samym wydaniu, "Die Welt" powołując się źródła zbliżone do unijnych dyplomatów, informuje, że podczas posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa w Brukseli Francja i Niemcy opowiedziały się przeciwko nowym sankcjom wobec Rosji.