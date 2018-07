Niemcy: Doszło do cyberataku na telewizję publiczną

Grupa rosyjskich hakerów o nazwie "Sandworm" na początku czerwca zaatakowała systemy komputerowe obydwu stacji telewizji publicznej: ARD i ZDF. Informacje te jako pierwszy podał w piątek tygodnik "Der Spiegel". Śledztwo w tej sprawie prowadzi Krajowy Urząd Kryminalny.

"Der Spiegel" powołując się na informacje zbliżone do służb wywiadowczych, napisał, że pomimo iż atak na telewizję został stosunkowo wcześnie wykryty, to wiele danych zostało wykradzionych. Stacja ZDF potwierdziła, że do ataku hakerskiego doszło, natomiast ARD nie skomentowała tych doniesień ze względów bezpieczeństwa.

Niemiecki kontrwywiad już dwa tygodnie temu informował, że grupa rosyjskich hakerów "Sandworm" próbowała zaatakować instytuty badające broń chemiczną. Jak twierdzi "Der Spiegel", chodzi o badania naukowe mające pomóc w analizie ataku chemicznego z użyciem gazu nowiczok.

Grupa rosyjskich hakerów "Sandworm" działa od 2013 roku. Istnieją podejrzenia, że regularnie prowadzi cybernetyczne operacje szpiegowskie przeciwko zachodnim rządom.