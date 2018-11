Niemcy: Kolejna rezygnacja na szczytach politycznych

Horst Seehofer zamierza w przyszłym roku ustąpić ze stanowisk szefa bawarskiej CSU i ministra spraw wewnętrznych w rządzie federalnym. Jak podała agencja dpa, o swoich planach Seehofer poinformował w niedzielę wieczorem ścisłe kierownictwo partii.

Zdjęcie Horst Seehofer zapowiada rezygnację ze stanowisk szefa CSU i MSW /ODD ANDERSEN /AFP

Nowy szef CSU ma zostać wybrany podczas kongresu partii na początku przyszłego roku. Nie ma konkretnej daty ustąpienia Seehofera ze stanowiska federalnego ministra spraw wewnętrznych. Dał on jednak w niedzielę wyraźnie do zrozumienia, że jeśli już nie będzie szefem partii, to tym samym nie może dłużej piastować urzędu ministra w rządzie federalnym.

Reklama

"2019 będzie rokiem odnowy CSU" - cytuje wypowiedź Seehofera agencja dpa, powołując się na relacje uczestników niedzielnej narady w Monachium.

W najbliższych dniach 69-letni Horst Seehofer ma oficjalnie poinformować o swych politycznych planach.

Jak podkreśla niemiecka agencja, zapowiadane dymisje Seehofera to efekt najgorszego od 1950 roku wyniku CSU w niedawnych wyborach do parlamentu regionalnego Bawarii i zmasowanej krytyki z szeregów własnej partii.

W wyborach do bawarskiego parlamentu CSU zdobyła 37,2 proc. głosów. Dla ugrupowania, które od kilkudziesięciu lat dominuje w lokalnej polityce i wcześniej rządziło w Bawarii samodzielnie, oznaczało to utratę większości absolutnej i konieczność szukania koalicyjnego partnera. W sprawie utworzenia koalicyjnego rządu w Bawarii CSU porozumiała się z inną centroprawicową partią, Wolnymi Wyborcami (FW).



Przypomnijmy, że niedawno kanclerz Angela Merkel ogłosiła, że nie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisko przewodniczącej CDU na najbliższym zjeździe partii w grudniu oraz że jej obecna kadencja na czele rządu jest już ostatnią. Zapowiedziała również, że po upływie obecnej kadencji parlamentu w 2021 r. nie będzie zabiegać o żadne stanowisko polityczne, a w razie przedterminowych wyborów nie będzie już walczyć o urząd kanclerski.