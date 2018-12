Z falą krytyki spotkała się niemiecka pełnomocnik do spraw integracji Annette Widmann-Mauz, która umieściła na Twitterze kartkę świąteczną, na której nie występują słowa "Boże Narodzenie". Pełnomocnik krytykują internauci, niemieckie media oraz politycy CSU i CDU.

Pełnomocnik do spraw integracji w rządzie Angeli Merkel - Annette Widmann-Mauz, która jest także członkiem CDU wraz z przedstawicielami swojego biura prasowego zrobiła bożonarodzeniowe zdjęcie z ustrojoną choinką w tle. Na tej kartce świątecznej umieściła napis: "Wszystko jedno jakiego jesteście wyznania, życzymy Państwu spokojnego czasu i dobrego początku Nowego Roku". Na kartce brakuje słowa "Weihnachten", czyli "Boże Narodzenie".



"Jeżeli członek rządu na bożonarodzeniowej kartce świątecznej pisze, że są to pozdrowienia dla wierzących we wszystko, to należy zapytać jakie wartości on reprezentuje" - powiedziała Sylwia Pantel z CDU.

Sevim Dagdelen, ekspertka do spraw migracji i wiceprzewodnicząca frakcji lewicowej w Bundestagu twierdzi, że źle rozumiana tolerancja sprawia, że znaczenie świąt Bożego Narodzenia jest umniejszane.



Media przypominają Widman-Mauz, że w święta Ramadanu składała życzenia muzułmanom, a w święta Chanuki wszystkim Żydom.