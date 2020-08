Niemiecka lotnicza karetka pogotowia, która ma polecieć do Rosji po jednego z liderów tamtejszej opozycji Aleksieja Nawalnego, wystartuje z Berlina o północy z czwartku na piątek (z 20 na 21 sierpnia) - poinformowała fundacja Cinema for Peace, która organizuje transport rosyjskiego polityka do Niemiec.

Zdjęcie Aleksiej Nawalny (arch.) /AFP

Nawalny z podejrzeniem zatrucia nieznaną substancją przebywa w szpitalu w Omsku na Syberii w stanie śpiączki.

- Ze względów humanitarnych i na prośbę grupy Pussy Riots Piotra Wierziłowa wyślemy o północy karetkę powietrzną ze sprzętem medycznym i specjalistami, którzy mogą przewieźć Nawalnego do Niemiec - oświadczyła Fundacja, dodając, że berliński szpital Charite jest gotowy, aby rozpocząć leczenie rosyjskiego opozycjonisty.

Wcześniej w czwartek niemiecka kanclerz Angela Merkel podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oświadczyła, że jej kraj jest gotów udzielić wszelkiej pomocy medycznej Nawalnemu. Podobną gotowość wyraził Macron, który dodał, że Francja może udzielić azylu rosyjskiemu politykowi.

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz wyraziła przypuszczenie, że opozycjonista zatruł się substancją, dodaną mu do herbaty.