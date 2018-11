Niemcy nakładają pierwsze sankcje na Arabię Saudyjską

Rząd federalny Niemiec wstrzymał wszelkie dostawy broni i amunicji do Arabii Saudyjskiej, a 18 obywatelom tego kraju zakazał wjazdu na teren Unii Europejskiej. To reakcja na zabójstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule.

Zdjęcie Szef MSZ Niemiec Heiko Maas /AFP

Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas poinformował dziś w Brukseli, że w porozumieniu z innymi unijnymi krajami Niemcy postanowiły zakazać wjazdu na teren Unii osiemnastu obywatelom Arabii Saudyjskiej.



"Niemcy wpisały do Systemu Informacyjnego Schengen zakaz wjazdu dla osiemnastu Saudyjczyków, którzy są podejrzani o udział w morderstwie dziennikarza" - powiedział Maas. Z kolei Ministerstwo Gospodarki poinformowało podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że Niemcy wstrzymują wszelki eksport broni do Arabii Saudyjskiej. Dotyczy to zarówno nowych, jak i starych, wcześniej podpisanych kontraktów. Rzecznik rządu Steffen Seibert dodał, że "kanclerz Angela Merkel zaraz po ujawnieniu zabójstwa dziennikarza zapowiedziała wstrzymanie eksportu broni do tego kraju, i to jest aktualne".

Reklama

Nie podano, jak długo ma trwać nałożony przez rząd federalny zakaz eksportu broni do Arabii Saudyjskiej. Rzecznik rządu poinformował, że nie wszystkie kraje unijne zdecydowały się na taki krok. Odmówiła na przykład Francja.