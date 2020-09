Niemcy: Pies ostrzegł właściciela przed pożarem. Sam spłonął

Owczarek obudził śpiącego pana, gdy w mieszkaniu wybuchł pożar. Mężczyzna zdołał się uratować, ale pies zginął.

Zdjęcie Owczarek niemiecki, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło w mieście Freudenberg na zachodzie Niemiec. Jak podała policja, 44-letni mężczyzna zapomniał wyłączyć kuchenkę, na której późnym wieczorem gotował jedzenie. Gdy zasnął, doszło do pożaru.



Śpiącego mężczyznę obudził w nocy jego pies - owczarek. Mieszkanie stało już jednak w ogniu. 44-latek ratował się, skacząc z okna. Odniósł przez to poważne obrażenia. Mężczyzna zatruł się także dymem.



Pies pozostał w mieszkaniu i zginął - poinformował rzecznik lokalnej straży pożarnej. Mężczyzna trafił do szpitala. Budynek, w którym wybuchł pożar, został poważnie uszkodzony. Straty oszacowano na 200 tys. euro.



(dpa/szym)