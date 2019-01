Wydano nakaz aresztowania 50-letniego mężczyzny, który w sylwestrowy wieczór w Zagłębiu Ruhry taranował samochodem przechodniów, powodując obrażenia u ośmiu osób - poinformowała w środę prokuratura. Policja przypuszcza, że incydent miał podłoże ksenofobiczne.

Zdjęcie Niemiecka policja (zdjęcie ilustracyjne) /MARCEL KUSCH /AFP

Wszystkie ofiary mają - jak pisze agencja dpa - "zagraniczne korzenie". Śledczy przypuszczają, że sprawcą powodowała prawdopodobnie nienawiść do obcych, choć - przynajmniej na razie - nie stwierdzono, by miał on powiązania ze skrajną prawicą. Aresztowano go pod zarzutem wielokrotnego usiłowania zabójstwa.

Policja podejrzewa, że sprawca "polował swym samochodem na cudzoziemców". W internecie pojawiły się nagrania wideo, na których widać, jak mężczyzna za kierownicą srebrnego kombi rozgląda się, po czym wjeżdża w ludzi uczestniczących w sylwestrowej zabawie, najpierw w Bottropie, a następnie w Essen.

Obrażenia u ośmiu osób

Jego ofiary to syryjska rodzina, Afganka z czteroletnim synkiem, 10-letnia Syryjka i 34-letni Niemiec pochodzenia tureckiego.

W Bottropie 46-letnia Syryjka odniosła obrażenia zagrażające życiu. Przeszła operację i w środę jej stan był już stabilny - poinformowała policja.

Śledztwo i podejrzenia

Śledztwo ma m.in. ustalić, czy sprawca działał spontanicznie, czy też zamach na cudzoziemców zaplanował z wyprzedzeniem. Na razie - jak powiedziała w środę rzeczniczka policji w Muenster - nic nie wskazuje, by było to zaplanowane działanie. Trzeba też będzie ustalić, czy sprawca jest zdrowy psychicznie. Śledczy podejrzewają u niego schizofrenię.

Tygodnik "Der Spiegel" poinformował w wydaniu online, że mężczyzna powiedział na przesłuchaniu, iż cudzoziemcy stanowią dla Niemiec problem, który on chce rozwiązać. Według informacji "Spiegla", co najmniej raz był on leczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.