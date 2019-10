Niemiecka policja poinformowała o ujęciu jednego z napastników biorących udział w środę w ostrzelaniu synagogi w mieście Halle w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w środkowej części Niemiec. Zginęły co najmniej dwie osoby. Po ostrzelaniu synagogi w Halle oddano strzały również w oddalonym o 15 kilometrów Landsbergu.

Zdjęcie Służby w pobliżu miejsca zdarzenia /Sebastian Willnow / dpa /AFP

Do strzelaniny doszło przed synagogą. Sprawcy strzelali z broni maszynowej, wrzucili także granat na cmentarz żydowski. Policja potwierdziła, że w wyniku strzelaniny zginęły co najmniej dwie osoby. Jak dodaje "Bild", jedną z ofiar jest kobieta. Jest także wielu rannych - czytamy.

Reklama

Niemiecka policja ujęła już jednego z napastników. W ataku brało udział kilka uzbrojonych osób. Napastnicy próbowali uciekać samochodem w kierunku Lipska.

Naoczni świadkowie informują, że byli oni ubrani w mundury taktyczne oraz uzbrojeni w broń długą i krótką.



Dworzec kolejowy w Halle został zamknięty - informuje Deutsche Bahn. Policja apeluje do ludzi o pozostawanie w domach, bądź szukanie bezpiecznego schronienia.

Polcja w Dreźnie - stolicy Saksonii poinformowała, że wzmocniła ochronę synagogi i cmentarza żydowskiego. Pilnują ich funkcjonariusze uzbrojeni w karabiny maszynowe.

Do tragedii doszło w trakcie żydowskiego święta Jom Kipur, co oznacza "Dzień Pojednania". Jest to jedno z najważniejszych świąt żydowskich o charakterze pokutnym.

Strzały również niedaleko Halle

Jak poinformowała policja, po ostrzelaniu synagogi w Halle oddano strzały również w oddalonym o 15 kilometrów Landsbergu.

Rzeczniczka policji w Halle nie była jednak w stanie udzielić żadnych innych informacji na temat kolejnego zdarzenia.