Niemcy: Szef CSU rozmawiał telefonicznie z kanclerzem Austrii o migracji

Minister spraw wewnętrznych Niemiec i szef CSU Horst Seehofer poinformował we wtorek, że nad ranem rozmawiał telefonicznie o migracji z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem. "Mam wrażenie, że kanclerz jest zainteresowany rozsądnymi odpowiedziami" - zapewnił.

Zdjęcie Horst Seehofer /CHRISTOF STACHE /AFP

Seehofer stwierdził również, że zamierza pojechać do Wiednia "najszybciej jak się da". Dpa pisze, że dokładny termin jego wizyty w naddunajskiej stolicy nie jest jednak znany.

Lider bawarskich chadeków zapowiedział, że chce osiągnąć porozumienie w sprawie migracji również z Włochami. Jak podkreślił, "najpierw musimy jednak wiedzieć sami, czego chcemy".

Władze Austrii oświadczyły we wtorek, że są gotowe "podjąć kroki w celu ochrony swej południowej granicy", jeśli porozumienie między koalicjantami w Niemczech w sporze na temat imigracji wejdzie w życie.

Chodzi o porozumienie osiągnięte w poniedziałek późnym wieczorem między CDU kanclerz Angeli Merkel a bawarską CSU Seehofera, które zażegnało spór o imigrację, co groziło upadkiem niemieckiego rządu.

Umowa między Merkel a Seehoferem przewiduje, że przybyłe do Niemiec osoby ubiegające się o azyl, których nie uda się odesłać do krajów wjazdu na obszar UE, byłyby odsyłane do Austrii.

Władze Austrii wskazują zatem, że są gotowe podjąć podobne środki i zawracać osoby ubiegające się o azyl na swej południowej granicy, co - jak pisze agencja AFP - grozi efektem domina w Europie.