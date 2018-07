Niemcy: Wtargnięcie na teren bazy lotniczej USA

Siedem osób przecięło ogrodzenie i wdarło się na teren bazy lotniczej USA w Buechel na zachodzie Niemiec. Intruzi zostali schwytani, a następnie wypuszczeni. Postawiono im zarzuty karne - poinformowały w poniedziałek niemieckie siły zbrojne.

Do bazy, w której stacjonują wojska niemieckie i amerykańskie, wdarli się działacze organizacji pacyfistycznych. Zostali oskarżeni o zniszczenie mienia, włamanie oraz niebezpieczne zakłócenie ruchu lotniczego.

Aktywiści twierdzą, że na terenie bazy w Buechel składowana jest broń nuklearna. Na początku roku sąd oddalił pozew mieszkającej w pobliżu tej bazy osoby, która również utrzymywała, że jest tam broń atomowa.

Associated Press przypomina, że jest to już drugi taki incydent. Poprzednio działacze na rzecz rozbrojenia nuklearnego wdarli się do tej samej bazy zaledwie kilka dni wcześniej.