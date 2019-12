Niemcy wyeksportują uzbrojenie o rekordowej wartości

W 2019 roku niemiecki rząd udzielił tamtejszemu przemysłowi zbrojeniowemu zezwolenia na eksport broni i sprzętu wojskowego na rekordowo wysoką kwotę. Połowa spośród dziesięciu najważniejszych odbiorców sprzętu o wartości 8 mld euro to kraje, które nie są członkami Unii Europejskiej i NATO.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /pixathlon / Angerer /Reporter

Niemieckie ministerstwo gospodarki wydało w bieżącym roku zezwolenia na eksport uzbrojenia na kwotę 7,95 mld euro. Jest to wzrost o 65 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Takie dane udostępnił rząd federalny w odpowiedzi na zapytanie poselskie deputowanych partii Lewica i Zielonych. Do dokumentu dotarła agencja dpa.

Reklama

Poprzedni rekord padł w 2015 roku. Wówczas niemieckie władze udzieliły koncernom zbrojeniowym zezwoleń eksportowych w wysokości 7,86 mld euro.

Najważniejsi odbiorcy sprzętu wojskowego z RFN w 2019 r. to Węgry (1,77 mld euro), Egipt (802 mln euro) i USA (483 mln euro).

Zmiana rządu zaowocowała zmianami w sprzedaży

W pierwszej dziesiątce znalazło się pięć krajów, które nie należą ani do NATO, ani do UE. Oprócz Egiptu są to: Algieria (miejsce 7., 238 mln euro), Katar (miejsce 8., 223 mln euro), Zjednoczone Emiraty Arabskie (miejsce 9., 207 mln euro) i Indonezja (miejsce 10., 201 mln euro).

Chociaż procentowy udział krajów trzecich w ogólnej sumie zezwoleń spadł z 52,9 proc. do 44,2 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, to w liczbach bezwzględnych wartość przeznaczonego dla nich sprzętu wzrosła o prawie 1 mld euro.

Minister gospodarki RFN Peter Altmaier uzasadniał tak nagły wzrost długim procesem formowania rządu po wyborach w 2017 r. Wówczas pozwolenia nie były udzielane i nastąpił "zator", który został właśnie rozładowany - wyjaśnił.

Czołgi i okręt

Sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Ulrich Nussbaum podkreślał, że sama kwota udzielonych zezwoleń nie jest odpowiednim wskaźnikiem, na podstawie którego można byłoby oceniać rządową politykę eksportu broni. "Należy raczej wziąć pod uwagę rodzaj wywożonych towarów i ich przeznaczenie" - przekonywał w odpowiedzi na zapytanie deputowanych Bundestagu.

Wśród sprzętu, na który zostały udzielone pozwolenia eksportowe, znalazły się zarówno wykrywacze min, pojazd medyczny, jak i czołgi oraz okręt.

Posłowie Lewicy i Zielonych ostro skrytykowali jednak niemiecki rząd. "Te dramatyczne liczby pokazują, że cały system kontroli eksportu po prostu nie działa" - powiedziała deputowana Lewicy Sevim Dagdelen.

Katja Keul z Zielonych oceniła, że tak gwałtownego wzrostu nie da się wytłumaczyć - zwłaszcza że gabinet Angeli Merkel zapowiadał bardziej restrykcyjną politykę eksportu broni. "Potrzebujemy ustawy o kontroli eksportu broni. Decyzje rządu federalnego powinny być uzasadnione z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa" - apelowała posłanka.