W niemieckim mieście Brandenburg w środę po południu doszło do kolizji autobusu szkolnego i auta osobowego. Rannych zostało kilkadziesiąt osób. Policja bada szczegóły wypadku.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Do szpitali w Brandenburgu i Poczdamie przewieziono w sumie 30 osób. Jak podał rzecznik lokalnej straży pożarnej, większość z nich - około 80 proc. - to dzieci. Wracały one z całodziennej wycieczki szkolnej.

Według aktualnych informacji życiu żadnego z poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Brandenburg leży w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia, około 85 kilometrów na zachód od Berlina.