W miejscowości Gangelt w Niemczech, niedaleko holenderskiej granicy, nieznani sprawcy zdewastowali żydowski cmentarz. Trzydzieści nagrobków zostało zniszczonych, na wielu z nich pojawiły się swastyki. Policja w Akwizgranie wszczęła śledztwo.

Zdjęcie Ilustracja - maceby na żydowskim cmenatrzu (na zdjęciu nekropolia w Łodzi) /Leszek Rusek/REPORTER /Reporter

Burmistrz miasta Gangelt Bernhard Tholen powiedział, że mieszkańcy są zszokowani zniszczeniem żydowskiego cmentarza. Również Michael Rubinstein, członek zarządu krajowej Gminy Żydowskiej wyraził oburzenie tym aktem wandalizmu.



"Stało się coś naprawdę nieprawdopodobnego, tragicznego i okropnego. To jest wyraźny dowód, że dziś antysemityzm to nie tylko teoria i czyjeś poglądy, to jest wprowadzane w czyn" - powiedział w telewizji WDR.

Rzeczniczka prasowa policji w Akwizgranie Petra Wienen poinformowała, że śledztwo jest prowadzone w wielu kierunkach. Policja nie wyklucza, że czynu tego dokonali neonaziści.

W roku 2010 ten sam cmentarz został zdewastowany. Policja nie wykryła sprawców.