Seria awarii rządowych samolotów w Niemczech wydaje się nie mieć końca. Airbus A340 "Konrad Adenauer" jest jeszcze w warsztacie, a prezydent Frank-Walter Steinmeier utknął w środę na kilka godzin w Etiopii z powodu kłopotów z rządowym A340 "Theodor Heuss".

Z otoczenia prezydenta dotarła informacja, że pojawił się jakiś "problem z ciśnieniem powietrza", który jednak udało się rozwiązać na lotnisku w Addis Abebie. Steinmeier odleciał do Berlina z trzygodzinnym opóźnieniem.

Agencja dpa pisze, że dla prezydenta mogło to być czymś w rodzaju deja vu - w 2014 r., kiedy był szefem niemieckiej dyplomacji, na tym samym lotnisku w Addis Abebie spędził kilka godzin z powodu awarii samolotu.

Trzy tygodnie temu podroż ministra ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Gerda Muellera (CSU) do kilku państw afrykańskich stałą się "małą odyseją" z powodu dwóch awarii rządowej maszyny typu Bombardier Global 5000. Mueller utknął w Zambii i musiał zmieniać plany, a z odwiedzenia Namibii w ogóle zrezygnował.

Awaria systemów łączności

Airbus "Konrad Adenauer", którym kanclerz Angela Merkel wyruszyła w listopadzie na szczyt G20 do Argentyny, miał awarię systemów łączności, musiał zawrócić znad Holandii i lądował w Kolonii. Kanclerz spędziła noc w Niemczech i wyruszyła do Argentyny dopiero następnego dnia rano. Inną rządową maszyną poleciała z Kolonii do Madrytu, a stamtąd samolotem hiszpańskich linii Iberia odleciała do Buenos Aires.

Minister finansów Olaf Scholz, który towarzyszył szefowej rządu na szczyt G20, kilka tygodni wcześniej utknął w Indonezji, ponieważ gryzonie dobrały się tam do kabli "Konrada Adenauera".

Airbus "Konrad Adenauer" jest jeszcze w warsztacie i ma tam pozostać do końca marca. Kanclerz Merkel, która w najbliższą niedzielę udaje się do Japonii, będzie musiała skorzystać z "Theodora Heussa".

Dpa zwraca uwagę, że jest podróżujący bardzo często minister, którego awarie samolotów jakoś omijają. Szef dyplomacji Heiko Maas, sprawujący ten urząd od dziesięciu i pół miesiąca, przeleciał w tym czasie 280 tys. kilometrów bez żadnych awarii.