Niemcy: Zwłoki Polaka zakopane w lesie. Nagroda za informację

Niemiecka policja wyznaczyła nagrodę dla osób, które pomogą ująć sprawcę zbrodni sprzed 26 lat. Dopiero teraz kryminalni zdołali ustalić tożsamość ofiary. Zamordowanym okazał się pochodzący z Gdańska Polak. Jego ciało znaleziono w lesie w pobliżu Idar-Oberstein. W chwili zaginięcia mężczyzna miał 46 lat.

Zdjęcie Ciało Polaka zapakowane było w śpiwór Bundeswehry i niebieskie worki na śmieci fot. Polizeipräsidium Trier /

3 marca 1994 roku trzech pracowników leśnych znalazło zwłoki mężczyzny na zalesionym terenie kilkaset metrów od Georg-Weierbach, na przedmieściach Idar-Oberstein w Nadrenii-Palatynacie. Ciało zapakowane było w śpiwór Bundeswehry i niebieskie worki na śmieci.



Brutalna zbrodnia

Reklama

Śledczy potwierdzili, że mężczyzna padł ofiarą brutalnej zbrodni, o czym świadczą obrażenia na ciele. Wiadomo, że do zabójstwa doszło między październikiem 1993 a marcem 1994 roku.

Przez wiele lat policja, mimo śledztwa prowadzonego na szeroką skalę, nie potrafiła jednak ustalić tożsamości zabitego. Teraz wiadomo, że zmarłym jest 46-letni wówczas Ryszard Gorczyca. Polak do 1989 roku mieszkał w Gdańsku, później wraz z rodziną przeniósł się w okolice Idar-Oberstein. Często wracał do kraju.

Ryszard Gorczyca miał ok. 168 cm wzrostu, do 55 kg wagi, ciemnoblond włosy i czasami nosił brodę. Miał na ciele cztery przyciągające wzrok tatuaże: krzyż ze stylizowanymi promieniami na piersi. Na zewnętrznej stronie lewego przedramienia twarz diabła z przekłutym sztyletem. Po stronie wewnętrznej przedramienia miecz z owiniętym wokół niego wężem oraz ze napisem "Love". Na lewym ramieniu mężczyzna miał wytatuowaną głowę kobiety.

Gorczyca w chwili śmierci ubrany był w ciemne sztruksowe spodnie, beżowe podkolanówki i jasną koszulę z długimi rękawami. Nosił też czarne buty. Śledczy znaleźli również przy ciele zieloną kamizelkę bez rękawów.



W pobliżu miejsca odkrycia zwłok kryminalni znaleźli dwie łopaty, które, jak sądzą, zostały użyte do zakopania ciała. Jedna z łopat jest bardzo charakterystyczna: ma czerwony czerpak, a na metalowym stylisku czarny plastikowy uchwyt z wytłoczonym napisem "Lasher".



Druga łopata miała drewnianą rączkę. Jej czerpak był pierwotnie zamocowany przy pomocy siedmiu nitów, z których dwóch brakowało.

5 tys. euro nagrody

Za przekazanie istotnych informacji, które mogą przyczynić się do ustalenia sprawców zbrodni wyznaczyli nagrodę w wysokości 5 tys. euro. Informacje można przekazać telefonicznie wydziałowi śledczemu w Trewirze pod numerem 0651/9779-2480 lub pocztą elektroniczną na adres kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de.



Dla osób, które zechcą przekazać informacje anonimowo, uruchomiono "telefon zaufania": 0152/28854968. Nagrodę również można odebrać z zachowaniem poufności, np. za pomocą pośrednika.



Z dotychczasowego śledztwa wynika, że Ryszard Gorczyca nie zginął w miejscu odnalezienia jego ciała. Przypuszczalnie zwłoki przewieziono do lasu w pobliżu Georg-Weierbach samochodem.



Śledczy zakładają, że w ukrywaniu zwłok uczestniczyły co najmniej dwie osoby. Kryminalni z Trewiru i prokuratury w Bad Kreuznach proszą wszystkich, którzy znali Ryszarda Gorczycę, również z Polski, o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności jego śmierci.